River acelera las tratativas para sumar a Paulo Díaz

Paulo Díaz, ex San Lorenzo, está en el fútbol árabe /web

La dirigencia de River y el secretario deportivo del club Enzo Francescoli intentarán acelerar las negociaciones con el Al Ahli para destrabar la llegada del defensor chileno Paulo Díaz, que debería resolverse la semana que viene. El ex zaguero de San Lorenzo y de reciente participación en la Copa América con Chile no se presentó a la pretemporada en Austria con el club árabe y presiona para poder jugar en River a pesar de que aún los clubes no logran ponerse de acuerdo en los montos de la transferencia.

El Ahli que lo compró hace un año y medio a San Lorenzo en 5 millones de dólares quiere recuperar ese monto; mientras que River ya hizo dos ofertas que no superan los 4 millones de dólares, lo que puso en punto muerto las negociaciones. Si bien en River están seguros que la presión del jugador, las charlas y la mejora en la forma de pago podrían acelerar las negociaciones para que se llegue a un acuerdo, desde los Emiratos Árabes siguen muy firmes en su postura para retener a Paulo Díaz.

El propio Gallardo habló con Paulo Díaz antes de la Copa América para saber de sus ganas de jugar en River y el chileno le dio el visto bueno para que avancen porque está ilusionado en jugar la Copa Libertadores y, además, quiere tener competencia para no perder su lugar en la selección.

Lo cierto es que en los próximos días puede haber novedades ya que desde el propio entorno del jugador y en el cuerpo técnico de River quieren que el tema tenga resolución definitiva este fin de semana, ya que se acorta el tiempo para anotarlo en la nueva lista de octavos de la Liberadores.

PRÁCTICA SIN SCOCCO NI PRATTO

En cuanto a la práctica del equipo -que se prepara para jugar el martes ante Gimnasia Mendoza en San Luis por Copa Argentina- realizó tareas físicas y con pelota en el predio de Ezeiza, de las que ayer no participaron Lucas Pratto e Ignacio Scocco, quienes hicieron tareas más livianas.

Los delanteros habían empezado a hacer ejercicios con pelota junto al resto del equipo el martes y ayer volvieron a cuidarlos, ya que van a ir subiéndole las cargas de trabajo de a poco luego de la inactividad y las lesiones que atravesaron en el último tiempo.

El resto del plantel realizó primero una rutina física de pasadas aeróbicas y luego trabajos con pelota en definición y defensa, en los que se movió sin problemas Nicolás de la Cruz, que volvió de la pretemporada con una inflamación en la rodilla derecha y recién el miércoles tuvo el alta médica.

En cuanto al probable equipo para jugar en Copa Argentina sería con: Germán Lux, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; De la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Julian Alvarez y Rafael Borré.