Por las “filtraciones”, multan a Facebook en U$S5.000 millones

SAN FRANCISCO

La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos aprobó multar a Facebook con unos 5.000 millones de dólares por violaciones a la privacidad, reportaron ayer The Wall Street Journal, The Washington Post y la agencia financiera Bloomberg, citando a una fuente no identificada familiarizada con el asunto.

La sanción es por la transmisión no consentida de datos personales de más de 50 de millones de personas a Cambridge Analytica , según ha adelantado The Wall Street Journal.

El escándalo estalló en el 2018 y reveló la falta de vigilancia y descontrol absoluto que Facebook tenía sobre los datos personales de sus usuarios y la actividad política fraudulenta que tenía lugar en sus páginas. Cambridge Analytica utilizó esos datos para los análisis de perfiles que realizaba para la campaña electoral de Donald Trump en las presidenciales del 2016.

La red social rehusó comentar sobre el tema; la comisión (conocida como FTC por sus siglas en inglés) también se negó a comentar. The Journal dijo que la votación de 3-2 de la FTC fue por bloques partidarios. Los republicanos la apoyaron, mientras que los demócratas se opusieron.

El informe de la FTC pasó al Departamento de Justicia para ser evaluado, según el diario. No quedó claro cuánto tiempo tomará finalizar el asunto. Lo habitual en estos casos es que se limite a confirmar lo que ha decidido la FTC. La multa sería la más alta jamás dictada por el organismo contra una tecnológica. El récord en EE UU lo tiene Google, que pagó 22,5 millones de dólares en el 2012, una cifra a años luz de los cerca de 9.000 millones en sanciones que acumula en la Unión Europea.

De concretarse, sería la multa más cara dada por la FTC a una empresa de tecnología. Pero apenas le hará un rasguño a Facebook, que el año pasado tuvo ingresos de casi 56.000 millones de dólares. El reporte no indica qué más incluye el acuerdo, aparte de la multa, aunque se prevé que incluya límites a la manera cómo Facebook maneja la privacidad de usuarios.

La investigación de la FTC comenzó en marzo del 2018 y pretendía determinar si Cambridge Analtyca accedió de forma ilícita a datos de millones de usuarios de Facebook a través de una app, lo que violaría los términos del acuerdo que alcanzaron en el 2011 y que obligaba a la red social a solicitar autorización de sus clientes si su información era compartida con terceras partes.

En 2014, un investigador de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan, creó una aplicación para Facebook que consistía en un test de personalidad, llamado thisisyourdigitallife, que fue descargado unas 270.000 veces.

Ese app obtenía datos personales del perfil de los usuarios de Facebook que lo utilizaron, pero también de sus amigos en esa red social. Eso le permitió a Kogan crear una gran base de datos con información de millones de personas que, posteriormente, procesó y entregó a Cambridge Analytica para alimentar su servicio de información de “psicología conductual” aplicado a campañas electorales, un sistema que permitió dirigir mensajes políticos a los usuarios con gran especificidad en función de su perfil, su lugar de residencia y sus preferencias.

El día que trascendieron los hechos la compañía perdió 37.000 millones de dólares en valor bursátil. Los dolores de cabeza no han cesado desde entonces para la compañía de Mark Zuckerberg, en el punto de mira de la Casa Blanca junto con otras tecnológicas por el supuesto boicot que realiza contra sus seguidores. La Administración nunca ha sustentado con pruebas estas acusaciones.

controles vulnerables

Desde que explotó la debacle de Cambridge Analytica hace más de un año y provocó la investigación de la FTC, Facebook ha prometido hacer un mejor trabajo para resguardar la información de sus usuarios. Sin embargo, sus controles han seguido siendo vulnerables a filtraciones. Por ejemplo: también reconoció haber dado a grandes empresas de tecnología -como Amazon y Yahoo- acceso a información personal de usuarios, prácticamente exceptuándolos de sus regulaciones de privacidad normales. Y recopiló información sobre llamadas telefónicas y mensajes de texto de celulares con plataforma Android, de Google, en el 2015. (AP y AFP)