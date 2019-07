Murió el Loco Ciaccia, símbolo de los wines de antes, el que vivió tan rápido como jugó

| Publicado en Edición Impresa

“¿Sabe una cosa? La alegría que le queda a uno a esta altura de la vida es que la gente que se acuerda de uno, lo hace con una sonrisa. Yo me divertía jugando y quería que la gente también se divirtiera, porque para eso pagaba la entrada ¿no? Me han sacado muchas cosas en la vida, pero le juro algo, esa alegría que tengo en el pecho al recordar cuando la hinchada gritaba ‘Loco... Loco’, no me la saca nadie”. Estas palabras pertenecen a Luis Gregorio Ciaccia durante una entrevista con este medio hace un tiempo atrás. El Loco falleció a los 84 años (los había cumplido el 1º de junio pasado) en nuestra Ciudad y eso conmovió a la familia Tripera.

Uno de los símbolos del recordado “Lobo del `62”, Las crónicas de la época describen que era imparable. Que jugaba bien parado arriba de la línea de cal y que cuando corría, no lo agarraban más. Era wing derecho. Pura velocidad y potrero, de esos genios que inventaban con la pelota en los pies y nunca se sabía para dónde podía salir. Imprevisible.

“Yo me divertía, qué quiere que le diga. Y quería que la gente también se divirtiera”, contaba en aquel diálogo con este diario alojado en la Sede del Sindicato de Choferes de Taxi. Su secretario general, Juan Carlos Berón, al ver una nota en este medio sobre que estaba durmiendo en plaza Matheu, lo mandó a buscar y le dieron techo, comida y ropa.

En los últimos años al tener distintos problemas de salud, se decidió para un mejor cuidado llevarlo a un geriátrico ubicado en Los Hornos. En las últimas semanas al sufrir un deterioro en su salud fue internado en la Clínica de 80 entre 6 y 7, donde falleció el último jueves por la noche.

El Loco se había iniciado en Unión de Santa Fe, luego pasó a River donde jugó con las estrellas de fines de los `50. Y recién ahí llega a Gimnasia. Supo llegar a la Selección y codearse con Pelé. Con una sonrisa supo recordar: “El Negro (por Pelé) me decía que yo iba a triunfar por cómo jugaba. Me decía que yo era un wing insoportable”.

Pero se enamoró del Lobo y de la Ciudad y jamás se volvió a ir. “Yo era feliz jugando acá. En ese tiempo por ahí me tomaba un copetín, me tomaba una cervecita. Antes de jugar a veces me tomaba un vasito de whisky en el vestuario. Qué sé yo... entraba y jugaba bien”, supo contar. En 2013 recibió un homenaje en la previa de un partido en el Bosque y volvió a entrar a la cancha. Allí escuchó otra vez el “Loco... Loco” que tanto añoraba. Habían sido muchos años pasándola realmente mal.

Tal vez su mayor locura fue una tarde en la cancha de Racing, donde se gambeteó a todos los jugadores de la Academia, llegó adelante del arco y en lugar de hacer el gol, se sentó arriba de la pelota y luego volvió gambeteando hacia la mitad del campo sin hacer el gol. “Ganábamos 3 a 1 y si lo hacía era el cuarto. Yo había hecho una apuesta que ganábamos 3-1. Ese día tuve que salir de la cancha disfrazado de Bombero me querían matar. Se pensaba que los cargaba y no era así”, supo contar.

Ciaccia era tremendamente veloz, y así como jugaba, vivió afuera de la cancha. “Lo que tenía lo gasté y también me lo llevaron”, dijo. Seguramente el Loco hizo lo que quiso a lo largo de su vida, tanto dentro de la cancha donde hizo delirar a multitudes como fuera, donde tal vez no estuvieron sus mejores jugadas. Pero eso hoy no está en discusión, porque a los ídolos no se los discute, se los disfruta, son como son y la gente los adopta, los recuerda y los quiere así, para siempre...