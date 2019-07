Universitario y una derrota tan inesperada como inoportuna que lo aleja de la zona de ascenso

| Publicado en Edición Impresa

Universitario cayó ante Don Bosco por 15 a 8 en el inicio de la segunda rueda del torneo de Primera B que organiza la URBA. El conjunto de Gonnet, tuvo un deslucido encuentro en donde fue superado en todas las facetas del juego. Sobre el final rescató un bonus defensivo, con sabor a poco y se aleja de los de arriba.

Desde el comienzo la U tuvo todas las intenciones para llevarse la victoria, sin embargo la actitud del equipo local hizo la diferencia a la hora de la definición. A los 8’ golpeó con el try de Almeida y a partir de allí todo se hizo cuesta arriba para la U, porque el equipo local se hizo fuerte en las situaciones de contacto, tuvo el monopolio de la “guinda” y ejerció un dominio que llevó a Universitario hacia su propio in goal. A los 30’ llegó otro try a cargo de Duarte que estableció el parcial en 12 a 0 para el conjunto del Ateneo.

Al inicio del complemento ingresaron en Universitario el capitán Gabriel Sereno y Lorenzo D’ Onofrio para tratar de ordenar el juego. Igualmente, el equipo de la U estaba errático, no era fino en el manejo y cometió inconductas. Ante un rival siempre atento para sacar la diferencia a los 55’ estiró la cuenta por un penal de Duarte. A los 68’ en un ataque profundo para los de Gonnet, llegó el try de Savegnago que metió a la U en el partido y fue por la heroica. A los 77 llegó un penal de Espinosa que le puso suspenso a un resultado que nunca varió del 15 a 8 final. Dentro de 15 días la U enfrentará a Manuel Belgrano en Gonnet.