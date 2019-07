La Plata luchó, pero no le alcanzó para vencer a Hindú

En un partido parejo, fue derrota del canario 24 a 18 en Gonnet. Continúa muy complicado con la permanencia y se preocupa

Por la 15ta fecha del torneo de la URBA Top 12, La Plata dejó pasar una gran oportunidad de vencer a Hindú, que llegaba diezmado por las lesiones. La apretada derrota por 24 a 18 dejó un sabor amargo en el conjunto de Gonnet, que dejó todo lo que tenía, pero no le alcanzó para revertir el tanteador.

El conjunto de Don Torcuato no mostró un buen juego, y con varias bajas importantes, no pudo marcar una gran diferencia. Sin embargo, aprovechó muy bien cada oportunidad para anotar y luego con una gran defensa y oficio aguantó el resultado.

Por su parte, La Plata jugó de igual a igual y tuvo posibilidades de ganarlo, pero algunos errores propios y la buena defensa visitante se lo impidieron.

Comenzó ganando la visita con un try de scrum. El dueño de casa lo dio vuelta con el try de Tomás Marcucci y conversión de Pedro Mercerat.

Hubo momentos claves del partido donde Hindú marcó puntos. La Plata ganaba 7 a 5 en 22’ del primer tiempo, cuando le taparon la patada a Mercerat adentro de su propio in goal y terminó en try.

Con dos penales del fullback canario lo daban vuelta para quedar 13 a 10. Pero otro momento trascendental del partido llegó en la última jugada antes de irse al vestuario.

Hindú busco el line en cinco yardas y se metió con el maul. Conversión del ex Puma Santiago Fernández y se fueron al descanso 17 a 13. Un segundo tiempo muy luchado con pocas emociones, pero con dinámica y muy disputado.

La visita logró apoyar otra vez un try en el arranque luego de varias fases que desgastó a la defensa amarilla para que el wing Agustín Fusoni quede sólo ante el ingoal canario. Con la conversión de Fernández quedaban 24 a 13. Parecía romperse el partido y que los de Don Torcuato iban por más.

Pero La Plata reaccionó rápido y llego al descuento con el try de maul de Juan Rico, para quedar 24 a 18 en 16’. A partir de ahí, no hubo más puntos. La Plata fue, lucho, buscó por todos los medios, pero no pudo con la férrea defensa torcuatense.

Para destacar el partido del debutante Tomás Marcucci. El wing marcó un try y además contagió con sus tackles ofensivos. También, la actuación del Capitán Guillermo Roán como siempre participativo tanto en ataque como en defensa. En el final los ingresos de Basso y Patat le dieron frescura al ataque canario, aunque no alcanzó.

La sensación de que no se guardaron nada y la actitud por ir a buscarlo siempre estuvieron. Sin embargo, ya no alcanza con los puntos bonus defensivos, La Plata tiene que ganar, para al menos luchar por un lugar en el repechaje.

“Lo más importante es dejar todo y eso lo estamos haciendo, por otras cosas no se nos está dando. Nos va a venir bien esta semana de descanso para recuperar algunos lesionados”, dijo Guillermo Roán al termino del encuentro.

El próximo sábado habrá fecha libre y luego se viajará a Burzaco para enfrentar a Pucará.