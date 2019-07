A San Luis se le escapó el partido en la última jugada y se quedó masticando bronca

| Publicado en Edición Impresa

En el marco de la 15ta fecha del URBA Top 12 San Luis cayó en su visita a la localidad de Bella Vista dónde Regatas lo “durmió” en la última acción seria del partido y lo venció por 34 a 29.

Y había hecho méritos suficientes el Azulgrana para volverse a La Cumbre con la victoria en el bolso; porque se repuso de un comienzo errático y no solo eso, sino que mostrando la evolución de su juego en las últimas fechas, le torció el brazo a este duro Regatas que le ganó de esta forma los dos partidos que jugaron en el año.

Lo dicho: arrancó mejor con la visita y una gran jugada personal de Bautista Magliano que con un preciso kick habilitó a Robertino Fileni que se metió en el in goal de Regatas para que la hinchada marista festeje la apertura del marcador. Después Regatas emparejó con dos penales y un par de tries que dieron vuelta la historia. Luego otra buena acción de Magliano terminó en try del apertura que volvió a la titularidad después de mucho tiempo.

El segundo tiempo fue palo y palo con otro try del 10 marista y uno del rionegrino Giannini que con las patadas de Nano Aguilar, pusieron en modo festejo a San Luis. El try de Spencer le puso suspenso a todo y directamente el try de De la Torre le puso un manto de hielo a los maristas que viajaron hasta Bella Vista. Y fue nomás derrota por 34 a 29, rescatándose al menos un punto bonus defensivo. Ahora habrá que recibir la visita del campeón Alumni.