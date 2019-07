Suspenden las clases en una Primaria platense por la aparición de ratas

Aseguran que uno de los roedores irrumpió en un aula en plena clase. Los trabajos de limpieza, que comenzaron ayer, continuarán hoy

La aparición de roedores en la escuela Primaria Nº 5 “Coronel de Marina Tomás Espora” de La Plata obligó a las autoridades educativas a suspender el dictado de clases -turno mañana y tarde- durante la jornada de hoy. Así se lo confirmaron a EL DIA fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires, quienes aseguraron que la decisión se tomó en conjunto entre la dirección del colegio y la Jefatura Distrital.

La medida fue resuelta tras un comienzo de semana agitado para el establecimiento ubicado sobre Plaza Alsina y calle 1, donde, tal como coincidieron miembros de la asociación cooperadora de la institución y padres de alumnos, la irrupción de ratas en la mañana de ayer inquietó a la comunidad educativa: “Estaban vivas, pero una de ellos irrumpió en plena clase, en uno de los salones de 5º grado”, contó a este diario Silvina Strawich, presidenta de la cooperadora. El otro ratón habría sido advertido por una auxiliar en la zona de la escalera que comunica la planta baja con la alta: “La mujer vio cómo bajaba rápido por los escalones y obviamente se asustó”, explicó Strawich, que también puntualizó que el hecho sucedió hacia las 10 de la mañana.

En tanto que Matías Ezcurra, papá de un alumno, sumó su preocupación porque, según dijo, “además de ratas había heces por todos lados”.

La titular de la asociación cooperadora de la escuela recordó que a principios de este año un episodio de similares características tuvo lugar en la Primaria: “Apareció un ratón en el patio, pero como estaba muerto no se le dio tanta importancia. Ahora estaban vivos, por eso nuestra preocupación”, subrayó.

De regreso al día de ayer, Strawich, destacó que ni bien se detectó el incidente las autoridades del colegio “ejecutaron el protocolo de desinfección, se comunicaron con el consejo escolar y retiraron a los chicos del lugar -por el que se vio circular a los roedores- pero continuaron con el dictado normal de clases”. Justamente, hasta que cayó la tarde de ayer, la demanda de los papás era una: la suspensión de las actividades hasta no garantizar la desratización completa de la Primaria. “Si [las ratas] ya aparecieron en un aula, en pleno día y con el bullicio de todo un alumnado, ¿por qué no podrían volver a hacerlo?”, dejaron caer desde la cooperadora. Mientras que Matías Ezcurra apuntó que “seguir dando clases antes de desinfectar es un riesgo que no se puede correr”. “Lo más justo sería que los chicos no vayan a la escuela”, deslizó otra mamá. En línea con este reclamo, los papás tenían pensado dirigirse a la escuela hoy para reclamar la suspensión de las actividades.

Decisión conjunta

Pero, como se dijo, las autoridades educativas anticiparon que al menos hoy no habrá clases. La decisión, acordada entre la directora de la Primaria Nº 5 y la Jefatura distrital de La Plata, fue tomada tras los primeros trabajos de desratización encarados en la tarde de ayer por una empresa dedicada al control de plagas: “El objetivo de esta medida es poder hacer una limpieza más profunda del colegio, facilitarle a la empresa la tarea de la colocación de cebos y ver cómo reaccionan los roedores ante ello”, precisaron a este diario desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Sobre el hecho en sí, en la cartera educativa provincial señalaron que en la Primaria de Plaza Alsina sólo se detectó la aparición de un roedor -en lugar de dos, como puntualizaron desde la comunidad educativa-, aunque, enfatizaron las fuentes bonaerenses, “la cantidad no cambia la forma de actuar del Ministerio ni de la compañía contratada para la desinfección”.