El ministro decano de la Suprema Corte le contestó a De Lázzari: “está equivocado”

Héctor Negri dijo que “si el panorama fuera como lo plantea” el titular del alto tribunal “realmente es para suicidarse”

Las afirmaciones del presidente de la Suprema Corte en relación a presuntas “causas armadas” en la Justicia generaron fuertes cruces políticos que se metieron en la campaña electoral. Pero además, dispararon fuertes disidencias en el alto tribunal donde se afirmó que las declaraciones de Eduardo De Lázzari no representan la opinión de la cabeza del Poder Judicial de la Provincia.

En ese marco, el vicepresidente de la Corte, Héctor Negri, cuestionó los dichos de De Lázzari respecto de presuntas “causas armadas” en la Justicia, y afirmó que “está equivocado: es muy injusto que se trate a la Justicia de este modo”. Negri sostuvo que si bien “el tema es realmente grave, no lo plantearía como un conflicto entre quien ejerce la Gobernación de la provincia y el titular de nuestra Suprema Corte: el problema es más complejo; la pregunta sobre cuál versa es si en la República existe una justicia judicial o no”.

“A De Lázzari lo respeto profundamente, pero está equivocado, pareciera que (como lo plantea, en la Justicia se vive) una situación deplorable, que los jueces dictan sentencias sobre bases completamente carentes de solidez, con testigos falsos y causas armadas”, agregó.

“Si el panorama fuera como lo describe el colega, realmente es para suicidarse”, dijo el magistrado, y agregó que “he conocido montones de jueces que trabajan cuidadosamente, cuidando la Constitución, y es muy injusto que se trate a la Justicia de este modo”.

“Es cierto que la reflexión de De Lázzari coincide” con la de los simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner, pero “si es casual o no, no se lo podría decir. Esas declaraciones no son la expresión del cuerpo máximo, sino que son personales; él sabrá por qué las dice y por qué las quiere sostener”, sostuvo Negri, el ministro decano.

En ese marco, el binomio presidencial del Frente de Todos no dejó pasar la oportunidad. Las duras críticas del presidente de la Suprema Corte contra el funcionamiento de la Justicia, generaron el rápido respaldo de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner que vieron una veta para cuestionar al oficialismo y seviralizaron a través de las redes sociales. La ex presidenta, procesada en diversas causas por presunta corrupción, viene afirmando que existe una persecución judicial en su contra de la que responsabiliza no sólo a jueces sino también al gobierno de Mauricio Macri. El titular de la Corte habló de “causas armadas artificialmente”, “abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos”. Una inocultable sintonía con lo que viene denunciando Cristina.

En ámbitos judiciales no sorprendieron las declaraciones de De Lázzari, un funcionario que, dicen, hace ya tiempo dejó de reportar al duhaldismo. “Hoy está muy cercano al kirchnerismo”, señalan algunas fuentes. Los dichos del titular de la Corte fueron rápidamente avaladas por Víctor Violini, titular de la Asociación de Magistrados de La Plata, hecho que fue replicado por la Asociación de Magistrados de Quilmes y de Mar del Plata.

Cristina tardó muy poco en salir a respaldar al presidente de la Corte. “Por favor, escucharlo atentamente. El que habla no es un político. No es oficialista. Tampoco es opositor. En el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Imperdibles 2 minutos y 56 segundos para entender lo que pasa en el Poder Judicial de tu país”, escribió en su cuenta de Twitter.

Alberto Fernández, a su vez, dijo: “Es parte de la Argentina hipócrita. No sé por qué se ofende Vidal. La gobernadora tiene que saber que hay una investigación en la provincia donde hay un fiscal en rebeldía (por Carlos Stornelli) y un fiscal arrepentido. Con la investigación de Dolores (caso D’Alessio) tiene una muestra de cómo funciona la Justicia”, señaló el precandidato presidencial.

María Eugenia Vidal salió a pedirle pruebas al presidente del alto tribunal. Y el Procurador Julio Conte Grand reclamó que envíen una copia de las declaraciones del titular de la Corte para que se investiguen las acusaciones de De Lázzari.