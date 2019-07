Educación sale al cruce de un informe sobre el egreso

| Publicado en Edición Impresa

El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro Finocchiaro, criticó ayer un reciente informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano en el que se advierte que 33 de cada 100 alumnos no terminan la escuela pública en tiempo y forma, mientras que en el sistema privado esa proporción trepa a casi 70 de cada 100.

“Los números analizados en el informe comparan la matrícula de primer grado de primaria del año 2006 contra la cantidad de egresados del último año de secundaria del año 2017. Esta comparación no puede ser directa porque las trayectorias no siempre son continuas, hay alumnos que repiten y tardan más años en egresar, que terminan el último año adeudando materias y lo finalizan más tarde, abandonan y reingresan. Por estos motivos, no se puede asumir que todos los alumnos que egresaron en 2017 se encontraban en primer grado en 2006”, explicó el ministro.

La comparación, entendió Finocchiaro, “resulta problemática para estimar la terminalidad por sector -estatal y privado- porque ignora el pasaje de uno a otro durante el período bajo análisis”.

Desde el Ministerio precisaron que la tasa de egreso se calcula “como la estimación del porcentaje de alumnos que alcanzan y promueven el último año de estudio, incluyendo la promoción efectiva, la repitencia y el abandono, contemplando que los estudiantes muchas veces terminan la escuela secundaria en más tiempo que el previsto”.

No obstante, en Educación reconocieron que “hay un problema y para ello proponemos iniciativas para corregirlo”. Por ejemplo, la Secundaria 2030 -que implica aprendizaje por proyectos interdisciplinarios-; el programa Asistiré -para identificar a tiempo casos con riesgo de abandono-; Primero la Escuela -en la que jugadores de fútbol invocan a los jóvenes a terminar la escuela secundaria- o la última resolución del Consejo Federal de Educación para implementar ofertas formativas entre la Formación Profesional y Secundaria para jóvenes de 15 a 18 años que hoy se encuentran fuera del sistema educativo.