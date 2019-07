Diez mujeres recolectoras de residuos hacen historia en las calles de la Ciudad

Llevan a cabo el servicio de la bolsa verde. Antes de salir a trabajar recibieron capacitación para la manipulación segura, evitando riesgos en la vía pública. “Estamos orgullosas y cobramos igual que los hombres”, resaltan

Ya salieron al ruedo las primeras diez mujeres que realizan la recolección de basura verde en la Ciudad. Aseguran que es un hecho histórico en el país. La mayoría son barrenderas que fueron “promovidas” a manejar y caminar las calles para levantar las bolsas. Reciben regalos de los vecinos, mensajes de apoyo y mejoraron sus ingresos salariales. “Somos una revolución”, aseguran algunas recolectoras que están dejando su huella en La Plata y sientan un precedente para el territorio nacional.

Como forma el nuevo equipo de mujeres integran tres grupos. Las flamantes choferes son Paola Martínez, Andrea Machuca y María Azcurra. Mientras que las recolectoras o peonas, como se denominan en el rubro, son Rosana Aguirre, Romina de La Mata, Camila Sein, Narella Príncipi, Gabriela Assell y Analía Díaz Guerrero. Es delegada Ana Guerrero.

Paola Martínez, Analía Guerrero y Rosana Aguirre recorren barrio Hipódromo. Ayer a la mañana cumplieron con su horario laboral y en el descanso dialogaron con EL DIA.

“Algunos vecinos nos regalan facturas y gaseosas. Todos nos dan lindos mensajes de ayuda”

“Estamos contentas porque es un logro colectivo y personal a la vez. Mejoramos nuestros ingresos y hacemos otra actividad tras un fuerte trabajo de capacitación que recibimos antes de salir a la calle, de tomar este protagonismo”, dijo Analia Díaz Guerrero, quien eligió ser “peona” antes que manejar el camión. Analía es casada, con un camionero, tiene 32 años y 3 hijos.

“ME ENCANTA VIAJAR EN EL ESTRIBO”

“Tuve la posibilidad de elegir y me decidí por correr a buscar las bolsas. Me encanta viajar en el estribo. Tenemos que tomar muchas precauciones, porque si bien hay gente que avisa y pone carteles de que hay vidrios en la bolsa, otros no lo hacen, tiran cualquier cosa y podemos correr el riesgo de lastimarnos. Por eso, los guantes siempre deben estar listos para cargar las bolsas y evitar cualquier accidente”, agregó Analía, muy contenta con su nuevo puesto.

Paola Martínez comentó que “se hace difícil manejar en La Plata y más aún un camión. Pero nos respetan. Para nosotras es un gran logro. Mi esposo también es camionero y me ayudó mucho para capacitarme para este nuevo puesto. Sabemos que estamos haciendo historia y es bueno porque es una lucha de género ganada, pero con el apoyo de nuestros compañeros”.

Martínez, que tiene 36 años, está casada y tiene 2 hijos, contó que antes fue barrendera y anteriormente se desempeñó en actividades administrativas.

“La mejora salarial nos permite ganar igual que los hombres, entre 33.000 y 34.000 pesos, con lo cual ayuda mucho a la economía del hogar”, destacó Martínez.

“La gente maneja muy enojada y en algunos casos puede haber un encontronazo, pero tengo que decir que nos respetan mucho y muchos nos dan mensajes para sumar fuerzas. Son más las reacciones positivas que las negativas. De todos modos, nosotros vamos para adelante y esto es una batalla que llevamos a cabo entre todos, sin distinción de género”.

Analía retoma el diálogo y afirma: “somos familias de camioneros y así nos cuidamos en nuestro trabajo, con ese sentido de pertenencia”.

REGALOS Y MENSAJES

“Algunos vecinos nos regalaron facturas, otros gaseosas, y la mayoría nos da mensajes de aliento. Dicen que renovamos el servicio”, cuenta entre sonrisas la joven recolectora de residuos que lleva a cabo con gran entusiasmo y una alta dosis de orgullo su nueva actividad.

Estas dos semanas que llevan en los camiones las han pasado con gran vértigo. Todos los días aprenden algo nuevo y realizan las actividades a la par de sus colegas varones, con la misma eficiencia y, quizàs, algún cuidado mayor, según se pudo observar en algunos recorridos.

En una primera etapa fueron incorporadas tres mujeres choferes con siete ayudantes que se sumaron al servicio de recolección de la bolsa verde a cargo de la empresa OSP. El lanzamiento formal de la rama femenina de la recolección de residuos en el Sindicato de Camioneros tuvo lugar a mediados del mes pasado.

Dirigentes del Sindicato de Camioneros local indicaron en distintas oportunidades ante medios periodísticos que “estamos muy orgullosos que la empresa haya aceptado esta propuesta del sindicato y poder darle a la mujer esta oportunidad de manejar un camión”.

“Para nosotros no hay diferencia de género. Es un orgullo poder abrirles las puertas para que puedan subirse a camión y manejar”, agregaron.

El concejal y secretario general del gremio, Miguel Forte, recordó que “en la década del ’80 La Plata fue la primera ciudad de Argentina en tener a mujeres en el barrido gracias a la compañera Ana Guerrero que fue la primera delegada en todo el sindicato y fue una pionera en la lucha por la igualdad de género”.

Estas flamantes trabajadoras que pasaron a la rama residuos llegaron del área de barrido que cuenta con varias mujeres. También informaron que la empresa ya acondicionó un vestuario especial para ellas.