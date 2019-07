Las PASO serán “la primera encuesta nacional”

| Publicado en Edición Impresa

La diputada por la Coalición Cívica Elisa Carrió aseguró que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto serán “la primera encuesta nacional” y se mostró confiada en las chances del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de ser reelectos en las elecciones generales del 27 de octubre.

Carrió dijo también que “el proceso electoral recién se inicia”, aunque aclaró que la situación “está difícil el Conurbano, porque ahí es donde más se nota el operativo de La Cámpora y los intendentes del PJ (partido justicialista)”.

En una entrevista con Infobae, Carrió aseguró que no tiene “ningún problema personal” con la ex presidenta y precandidata a vice por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, y que la propia Cámpora la respeta porque sabe que nunca cambió.

“Yo luche contra el kirchnerismo, contra el autoritarismo. Yo nunca tuve ningún problema personal con ella (Cristina Fernández). Yo estoy lista, la misión se cumplió, somos republicamos, hay que dejar a las nuevas generaciones. No tengo ningún tipo de rencor, de resentimiento. Me dijeron muchas cosas, pero ni me tocaron”, dijo.