Una salida con los chicos en vacaciones puede costarle a una familia unos $4.000

Clara Perunetti, Melchor Romero “Gasté 800 pesos en el cine porque usé los cupones de EL DIA. Y traje todo desde casa, el pochoclo, jugos y galletitas. Es un paseo en vacaciones con dos nietos y un bisnieto. No podría hacerlo de otra manera. Soy enfermera y no llego a fin de mes con mi sueldo, así que me resultaría imposible traerlos al cine y sacarlos a comer”.