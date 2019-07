Sigue el cortocircuito: D´Onofrio y un "palito" a la AFA por Lionel Messi

Rodolfo D´Onofrio volvió a dejar en claro sus diferencias con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.

El titular riverplatense opinó sobre la situación generada en torno a Lionel Messi durante la última Copa América y le tiró un "palito" a la entidad conducida por "Chiqui" Tapia.

"A Messi hay que cuidarlo", advirtió D'Onofrio, quien agregó: "Yo siempre hago una analogía con River. A mí no se me ocurre que un jugador del club pueda hacer lo que hizo Messi, porque Gallardo o algún directivo va a hablar con él y a marcarle su rol. Ese rol les corresponde a otros, no a él".

El máximo dirigente millonario también dejó en claro como seguirán las relaciones entre la máxima entidad del fútbol sudamericano y los clubes argentinos: "No pienso que la Conmebol vaya a actuar en contra de los clubes argentinos", opinó.

Esta última declaración surgió tras las expresiones de Claudio Tapia sobre la postura de la organización de la Copa América, que acaba de derivar en la exclusión del dirigente de su rol como representante de Conmebol ante la FIFA.