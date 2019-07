Balearon a un candidato a concejal de Consenso Federal de Avellaneda

El hecho ocurrió cerca de las 19.30 de ayer en una despensa ubicada en la calle Montes de Oca al 800, en la zona de Villa Tranquila, localidad de Dock Sud, en ese partido del sur del conurbano, y la víctima fue identificada por la policía como Marcelo Yuri

Un candidato a concejal por Consenso Federal, el espacio que lidera Roberto Lavagna, fue baleado en una pierna cuando se tiroteó con un hombre que ingresó a su almacén y carnicería del partido de Avellaneda y que, tras pagar la cuenta de lo que había comprado, desenfundó un arma y comenzó a disparar, informaron hoy fuentes policiales.

La víctima del asalto y los investigadores descartaron la hipótesis del robo ya que en ningún momento hubo amenazas por parte del agresor, mientras se intenta determinar si el ataque pudo estar vinculado a su actividad política.

El hecho ocurrió cerca de las 19.30 de ayer en una despensa ubicada en la calle Montes de Oca al 800, en la zona de Villa Tranquila, localidad de Dock Sud, en ese partido del sur del conurbano, y la víctima fue identificada por la policía como Marcelo Yuri, quien es tercer candidato a concejal de Avellaneda por una de las tres listas que se presentan por Consenso Federal.

Yuri explicó esta mañana en declaraciones al canal de noticias TN que todo comenzó cuando un cliente "no habitual" ingresó a su comercio y se dirigió a realizar una compra en el sector de carnicería. "Realizó la compra, fue a la caja, me abonó lo que compró, yo le dí el cambio y, antes de retirarse, sacó un arma de entre la ropa y me efectuó un disparo", contó esta mañana el candidato a concejal.

Yuri cayó al piso con un balazo en la rodilla de la pierna derecha y el agresor apuntó con su arma hacia el carnicero que, al ver lo que ocurría, se acercó a ayudar al candidato. Ante esa situación, el dueño del comercio se levantó del piso y buscó un arma que tenía debajo de la caja registradora, tras lo cual comenzó a disparar contra el agresor.

"Yo soy legítimo usuario y tengo un arma en el negocio, extraje el arma y disparé pensando lo peor. Me defendí por temor a que lo mate al carnicero o me mate a mi que ya estaba herido", dijo Yuri y agregó que él "disparaba de adentro y el tipo me tiraba desde afuera". Y, admitió que "fueron bastantes disparos".

"Gracias a Dios no había clientes y como estaba lloviznando, no había casi gente en la calle", afirmó. Tras el ataque, el candidato a concejal llamó a la policía, por lo que varios patrulleros se dirigieron al lugar. Según la víctima, el agresor corrió hasta la esquina, arrojó el arma con la que había disparado y se subió en una moto que lo aguardaba con un cómplice y huyó.

"Para mi no fue un robo, estoy seguro, esta persona tenia unos 40 años y no tenía las características de un típico chico que anda robando. Estoy a 20 metros de donde empieza la villa, me conoce todo el barrio y nunca sufrí un hecho de este tipo", dijo. Luego, el hombre vinculó el episodio a su trabajo en la política, y contó que unos 15 minutos antes del ataque había participado de "una reunión política por el tema de la inseguridad y del abandono social en todas las villas y en los barrios humildes".

"A algún operador le afectó en sus intereses que nosotros divulguemos una verdad que muchos desconocen", explicó. Tras el hecho, Yuri fue trasladado a un hospital de Avellaneda, donde fue curado de su herida y dado de alta.

La investigación quedó a disposición del fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Avellaneda, José Orlando Hernández, quien ordenó a la policía una inspección en la zona en busca de alguna cámara de seguridad que haya captado la llegada o fuga del delincuentes.