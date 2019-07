En mayo la producción de gas tuvo un crecimiento de 7,6%

| Publicado en Edición Impresa

Según el Ministerio de Hacienda de la Nación, “en mayo, la producción de gas tuvo un crecimiento del 7,6%, la más alta en 10 años”. Además señalaron que durante el primer semestre de 2019 se exportó un promedio de 5.9 millones de m3 diarios, sumando los envíos a Chile, Brasil y Uruguay.

El Gobierno informó además que ayer se publicó en el Boletín Oficial la resolución 417 de la Secretaría de Energía, que estableció un nuevo proceso simplificado de autorización de exportaciones de gas natural.

El objetivo del Ejecutivo es aumentar las exportaciones de gas, principalmente a Chile, que tiene una matriz energética dependiente del Gas Natural Licuado (GNL), tras la suspensión abrupta de los envíos de la Argentina en el 2007 por la caída de la producción. En septiembre de 2018 la Argentina volvió a exportar gas a Chile bajo la modalidad interrumpible.

“Incrementar los volúmenes exportados, principalmente a Chile, es un paso importante para dar un nuevo impulso al desarrollo del gas de Vaca Muerta”, afirmó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. “Nuestro gran desafío es continuar aumentando la producción para abastecer el mercado interno y poder convertirnos en exportadores de gas durante todos los meses del año. Esto nos permitirá converger a precios menores para el mercado interno, tanto para hogares como para el sector industrial”, agregó.

Además de aumentar las exportaciones a Chile, el funcionario destacó dos objetivos principales para los próximos años: reemplazar importaciones de GNL que todavía realiza el país y potenciar los sectores industriales gas-intensivos como pueden ser el polo petroquímico de Bahía Blanca o la producción de fertilizantes y papel, entre otros.

Entre 2006 y 2013 la Argentina pasó de tener un superávit comercial energético de U$S 6.100 millones a un déficit de U$S 6.900 millones (un salto negativo de U$S 13.000 millones). El año pasado, el rojo fue de U$S 2.300 millones, y este año se espera estar cerca del equilibrio.

Asimismo, este nuevo marco prevé mecanismos para la autorización de exportaciones de gas “en firme”. Estas exportaciones, de carácter no interrumpible, podrán realizarse en el período comprendido entre el 15 de septiembre y el 15 de mayo del año siguiente y deberán cumplir con la condición de no afectar el abastecimiento local.

Expediente electrónico

Para lograr facilitar los pedidos y autorizaciones de exportación en firme, las solicitudes se realizarán mediante la plataforma electrónica de Trámites a Distancia (TAD) y la supervisión y otorgamiento de la solicitud correrá por cuenta de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles de la Secretaría de Gobierno de Energía. Las empresas deberán informar destino y origen del gas natural; cantidades máximas y programadas, diarias y totales; y precios del gas en el punto de frontera, entre otras variables.