Gracias a la tecnología, ciegos platenses disfrutaron del baile de la Luna y el Sol

Fue en un taller docente con aparatos aportados por la NASA. Con sonido y mapas especiales, los no videntes siguieron el fenómeno

Jorge Bernet (62) - Comerciante jubilado.- “Quedé ciego hace 14 años y ya había visto un eclipse. Pero esta fue una experiencia nueva y muy positiva que no me esperaba”

Lidia Cidale - Vicedecana facultad de Astronomía.- “Varias facultades trabajaron para este taller que, con material aportado por la Unión de Astronomía, permitió apreciar el eclipse a no videntes”

No videntes y acompañantes siguieron el eclipse desde el 4º piso de la Facultad de Psicología / Dolores Ripoll

Está nublado, pero la luz del Sol se escucha. Desde el cuarto piso de la facultad de Psicología, en las inmediaciones del Bosque platense, unas veinticinco personas no videntes, relacionadas con la Biblioteca Braille y la Fundación Tiflos de nuestra ciudad, siguen atentamente el sonido que les indica como se va desarrollando el eclipse que ayer atrapó a los argentinos, ayudados por unos mapas en relieve y un aparato llamado Lightsound aportado por la NASA.

“Es un aparato que la NASA le entregó al NOC, la oficina de divulgación de la Unión Internacional de Astronomía, especialmente diseñado para personas ciegas, el cual emite un sonido a través del cual se puede percibir el comportamiento del Sol: cuanto más agudos, mayor es la intensidad de la luz; y cuanto más graves, mayor será el ocultamiento”, explicó Lidia Cidale, vicedecana de la facultad de Ciencias Astronómicas de la UNLP.

Antes de llegar al momento de mayor apogeo, docentes de la facultad de Astronomía ilustraban a los presentes, no videntes y acompañantes, sobre el espectáculo que la naturaleza entregaría durante la tarde.

“Lamentablemente está un poco nublado, y no estamos en la franja de totalidad, que es un espacio privilegiado, pero igualmente estamos frente a un hecho excepcional que solo disfrutarán quienes estén sobre la sombra de la Luna. En La Plata se percibirá el 99,9 % del ocultamiento, lo que ocurrirá exactamente a las 17.43”.

Y mientras los concurrentes recorrían las salas dispuestas entre los mapas en relieve y los sonidos que surgían de los parlantes, portando los anteojos de cartón aportados también por la Unión Internacional de Astronomía, los docentes del taller continuaban explicando acerca del fenómeno que convocó especialmente a los no videntes platenses.

“Un eclipse como el de hoy permitió, hace 100 años, corroborar la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein -señalaban los docentes-; un eclipse como el de hoy será también visible desde Argentina el año que viene en las provincias de Río Negro y Neuquén pero con un horario mejor, a las 13 horas, y para el próximo eclipse total de Sol en Argentina deberemos esperar hasta el año 2048”.

LA EXPERIENCIA DE LOS NO VIDENTES

“El material es excelente -describía Elsa Antonini (60), no vidente de nacimiento y concurrente de la Biblioteca Braille- con estos mapas de la NASA podemos percibir las líneas de corte de la luz, los conos de sombra, el camino que va siguiendo el eclipse y sus distintas fases, mientras que con las frecuencias de sonido podemos apreciar en qué etapa del mismo estamos. Ahora, por ejemplo, percibo que hay nubes que están tapando al Sol”.

“Obviamente yo nunca observé un eclipse porque soy ciega de nacimiento -cuenta Elsa, quien trabaja en nuestra ciudad como empleada administrativa en el Ministerio de Trabajo- pero leí mucho acerca de estos fenómenos y comprendo como suceden. Pero esta experiencia es muy buena para nosotros, porque además de ser integradora, nos permite apreciar en tiempo real cómo se va desarrollando el fenómeno”.

Con el mismo interés y entusiasmo, Jorge Bernet (62), comerciante y allegado a la Fundación Tiflos, sigue con su tacto las cartas en Braille que muestran el paso del Eclipse por Sudamérica en general y Argentina en particular.

“Quedé ciego totalmente hace 14 años como consecuencia de una Retinitis Pigmentaria, que es una enfermedad evolutiva -cuenta- pero recuerdo haber visto de chico algún eclipse parecido a este, aunque la imagen se me hace muy difusa. Pero esta es una experiencia nueva, y muy positiva, que me interesó mucho ni bien me enteré de esta convocatoria que nos permite a las personas ciegas poder “ver” un acontecimiento tan importante como lo es un eclipse”.