Federico González, la obsesión de Milito y figura difícil en el mercado de pases

“No voy a descubrir de la historia que tiene Estudiantes”, dijo ayer al ser presentado. Destacó el trabajo de Gabriel Milito

El lunes a la noche, cuando Federico González ingresó en el edificio de la concentración del Country de City Bell una sensación de alivio se instaló en el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón y en Agustín Alayes, el secretario técnico. Una de las figuritas más difíciles del mercado de pases estaba en la mano de Gabriel Milito, quien de a poco empieza a llenar su álbum de cara a la Superliga 2019/20.

A González su mejor momento en el fútbol le llegó de grande. Con 32 años logró su mejor versión en el Tigre campeón de Pipo Gorosito. Fue el goleador del equipo y le marcó uno de los goles a Boca, en el partido final. Por eso varios clubes se lo disputaron, entre ellos San Lorenzo e Independiente.

Del Rojo salió. Hizo las inferiores allí y debutó en diciembre de 2006, en Avellaneda contra Gimnasia de Jujuy. Esa noche, un viernes de mucho calor, convirtió su primer y único gol en el Rojo. A la postre sería el último gol en la vieja Doble Visera, que luego fue restaurada.

“Estoy muy contento por este paso en mi carrera y espero dar lo mejor. Ojalá los resultados sean los esperados”, contó ayer en el primer piso de la sala de conferencias, al momento de ser presentado.

Sin lugar en Independiente se fue a probar suerte a Ferro y Atlético Rafaela. Con este último consiguió el ascenso a Primera “A” en la temporada 2010/11. Luego de tres años en esos clubes del ascenso regresó a Independiente, pero sin lugar fue dejado con el pase en su poder. Volvió a jugar en Atlético Rafaela. En la Crema, entre 2010 y 2015, jugó 163 partidos y marcó 33 goles.

Por su parte, sigue entrenando sin contrato Gastón Fernández, aunque el jugador seguirá en Estudiantes y por tanto la firma sería inminente una vez que el León termine de cerrar algunas prioridades que tiene en el mercado de pases.

“Para tomar una decisión se vuelcan muchas cosas en la balanza. Lo deportivo es importantísimo. Tengo 32 años y busco tener la continuidad que me llevó a tener este rendimiento”, agregó el entrerriano, que confesó había otros clubes dando vueltas alrededor suyo, pero que la insistencia de la dirigencia, más los llamados de Gabriel Milito, lo terminaron de convencer de aceptar la propuesta de Estudiantes.

En la temporada 2015 recaló en Tigre. Le costó en la primera etapa, porque tampoco se encontró con el mejor club y el mejor plantel. Por eso se fue a probar suerte al Puebla de México, en donde jugó apenas 14 partidos en todo el año. Regresó al Matador.

Su última temporada fue muy buena. Y el semestre de febrero a mayo lo terminó de mostrar como un delantero muy hábil, inteligente, movedizo y con gol. Fue uno de los puntos más altos de Tigre, la revelación del torneo.

“No voy a descubrir nada diciendo la historia que tiene Estudiantes. Es un club muy grande. El llamado de Milito fue muy importante porque hablamos de fútbol”, destacó.

Del plantel es amigo de Facundo Sánchez y también de Lucas Albertengo, que se despidió hace un mes atrás. Los dos le hablaron muy bien del Club. También tuvo referencias de parte de Juan Cruz Ollier, su representante, quien a pesar de sus constantes peleas con los directivos conoce muy bien lo que ocurre puertas adentro.

“Estoy en un momento de los más importantes, no sé si el mejor, pero me siento muy bien desde lo físico. He madurado como futbolista en la lectura del juego y también suma la experiencia. Trataré de seguir mejorando y creciendo para aportarle lo mejor a Estudiantes”, cerró el punta del 4-2-3-1 que sueña Milito.