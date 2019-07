Macri anuncia un proyecto de reforma de las Fuerzas Armadas

Apuntará a los nuevos roles que tendrán los efectivos en el sistema de “Defensa Nacional”, principalmente en las fronteras

El presidente Mauricio Macri, en su carácter de Comandante en Jefe, encabezará esta noche la tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, y en ese ámbito anunciará un proyecto de reforma para el sector, según trascendió oficialmente.

El evento será a partir de las 20, en el Salón de Honor “General José de San Martín” del edificio Libertador, sede del ministerio de Defensa y del Estado Mayor del Ejército, con la asistencia además del jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Defensa, Oscar Aguad; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF AA, teniente general Bari del Valle Sosa, y los jefes del Ejército, teniente general Claudio Pasqualini; de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Amrein, y de la Armada, almirante José Luis Villán y el Obispo Castrense, monseñor Santiago Olivera, entre otras autoridades.

Como es costumbre, el presidente Macri pronunciará un discurso, en el que se referirá en esta oportunidad a la “reforma del sistema de Defensa Nacional”, para fortalecer la protección de los espacios soberanos, apoyar a las comunidades afectadas por las inundaciones, e incrementar la presencia del Estado en las regiones fronterizas, a través de un trabajo coordinado con las Fuerzas Federales.

“Es vital aumentar los niveles de seguridad estratégica, así como seguir avanzando hacia un sistema militar moderno, profesional y flexible”, dijeron voceros de las propias Fuerzas Armadas.

A su vez, en todas las unidades militares del país, habrá cenas de camaradería, en las que se escucharán las palabras del jefe de Estado.

en campaña

Por otra parte, Macri insistió ayer en que hay que “poner el eje en el hacer, no en relatos, no sanatas”, al hablar en Concordia, Entre Ríos, donde visitó un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), que brinda capacitación laboral y atención sanitaria a 2.400 familias de esa ciudad.

“Hoy más que nunca tenemos que comprometernos a seguir en esta línea del trabajo, del diálogo, más allá de las pertenencias políticas”, sostuvo Macri.

Para el mandatario “lo importante no es la política, lo importante es que los argentinos tengan las herramientas para poder crecer, y eso lo hacemos si trabajamos juntos, si dialogamos, si ponemos el eje en el hacer, no en relatos, no sanatas, sino hechos concretos”.

Al respecto, mencionó la finalización de 304 kilómetros de rutas y autopistas en Entre Ríos; el cumplimiento de la Defensa Sur de Concordia, en el marco de las 140 obras hídricas (entre terminadas y en construcción) impulsadas por el Poder Ejecutivo, y el sistema integral de agua potable, que beneficia a 200 mil entrerrianos. El jefe del Estado manifestó su satisfacción por “ver cómo el esfuerzo, el compromiso que asumimos hace tres años y medio, empieza a generar transformaciones”.

Previamente, Macri recorrió un emprendimiento agrícola familiar ubicado en la zona de La Criolla, en el departamento de Concordia, que se dedica a la producción de nueces pecán para el consumo interno y la exportación a China y Países Bajos.