Cuenta regresiva para el arranque de la temporada X de Fortnite

El Mundial de Fortnite Battle Royale quedó atrás porque los amantes de este atrapante videojuego furor en todo el mundo vivirán mañana otro gran día: arranca la Temporada 10. Es por eso que en medio de la expectativa y la ansiedad que genera saber qué cambios se trae, en eldia.com te adelantamos parte de lo que vas a poder ver cuando comience a rodar.

Este jueves, día en el Epic Games nos tiene acostumbrados a que haya nuevos desafíos semanales de Fortnite, la décima entrega del Fortnite presentará notorios cambios en el mapa. Incluso el primer teaser de la Temporada X brinda mucha información. Es que la primera imagen promocional publicada en las cuentas oficiales del videojuego estaba acompañada del texto "Recuerda el pasado. 01/08/2019".

La foto muestra almacenes de Polvorín Polvoriento, tal como se denominaba Socavón Soterrado antes de que el meteorito impactase en el área y formase un enorme cráter durante la Temporada 4 del Pase de Batalla. El texto que acompaña a la imagen sugieren que puede haber algún tipo de alteración temporal o viaje en el tiempo, el cual quizás haga revertir la isla a un estado en el que estuvo anteriormente. El segundo teaser, por su parte, era una imagen de un robot gigante e incluso se comentó que podría tratarse de un nuevo vehículo, o algo relacionado con el reciente evento de Cattus vs Doggus. Por otro lado, el tercer teaser muestra una foto con dos figuras y la frase ''Distorsionad el tiempo''. Estos dos personajes son Deriva y Ragnarok, dos viejos conocidos que resultarán familiares a los veteranos del Battle Royale. Mientras que en el cuarto, de manera indirecta se confirmó que la bola de energía que explotó en Balsa Botín tendrá consecuencias sobre la geografía del mapa.

Si bien nada está confirmado, sí hay mucha sugerencia en lo que estuvimos viendo en la promoción como así también en lo que comentan los fanáticos en las redes sociales.

Lo cierto es que el tráiler se filtró días atrás (o lo hicieron filtrar) y en el mismo se puede ver al jugador viajando a través de una misteriosa dimensión, en la que aparecen skins, elementos de otras temporadas e incluso emotes. De esta forma se dejan ver armas muy populares que ya pasaron a la Cámara del videojuego, pero que parece retornarán de una forma u otra en esta nueva temporada que arranca mañana. Como dato, este avance finaliza con Polvorín Polvoriento en su versión de la Temporada 3.

The Zero Point is exploding. Get ready for #SeasonX dropping 8.1.2019. pic.twitter.com/11t14SC1eI

