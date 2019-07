Redes caídas y millones de usuarios sin “mensajitos”

Fallas imprevistas en WhatsApp, Instagram y Facebook impidieron ayer la descarga de archivos (fotos, videos y audios) durante gran parte del día, en un inconveniente que reportaron miles de usuarios en todos los continentes y sobre el que las empresas afectadas no dieron detalles.

“Algunas personas y empresas están experimentando problemas para subir o enviar imágenes, videos y otros archivos a través de nuestras aplicaciones. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible”, informaron voceros de Facebook.

Más allá de esa comunicación, seguían sin conocerse los motivos del problema que afectó a las tres plataformas -todas propiedad de Facebook- con una característica similar: la imposibilidad de descargar la mayoría de los audios, fotos y videos que se reciben, aunque en la aplicación de chat se podía enviar texto plano sin inconvenientes.

Los primeros reportes sobre el mal funcionamiento de los servicios, recolectados en Downdetector, un sitio de monitoreo en tiempo real de redes y plataformas, comenzaron poco antes de las 11 de la mañana en nuestro país, y según Downdetector se experimentaron en toda América, Europa, norte de África, Sudáfrica, India, partes de Asia y el golfo Pérsico.

La caída de las tres aplicaciones generó un interés masivo tanto en nuestro país como en el resto del mundo, según se desprende del análisis de otras plataformas como Twitter y Google.

En la red social de microblogging, poco después del mediodía los hashtags que hacían alusión a las caídas, #whatsappdown, #instagramdown y #facebookdown, se habían ubicado respectivamente en los primeros tres lugares de la lista de tendencias.

A la misma hora, los nombres de las tres apps eran las palabras más buscadas en Google por los argentinos, algo que se repetía en otros países.

Como suele suceder con cada caída de WhatsApp, crecía el interés por la aplicación de mensajería Telegram, de características similares, que también se había ubicado entre los temas más comentados por los internautas.

Claro que la de ayer no fue la primera vez en que las tres plataformas de Facebook “desaparecen” simultáneamente. A mediados de abril las tres habían sufrido una caída de más de tres horas, mientras que en marzo Facebook e Instagram experimentaron un apagón de 24 horas, tiempo en el que WhatsApp, Facebook y Messenger funcionaron con inconvenientes.

Esa de marzo fue la mayor de las interrupciones sufrida por Facebook desde 2008, aunque en aquel entonces la red social tenía cerca de 150 mil usuarios, un número ínfimo en comparación con lo 2.300 millones de usuarios mensuales que tiene hoy en día.

Aunque las fallas del servicio a nivel global en las redes sociales son algo relativamente habitual, no es tan común que el servicio se interrumpa en tantos sitios a la vez.

En todos los casos, estas caídas siempre causan revuelo entre los internautas, que normalmente acuden a las plataformas no afectadas (en este caso Twitter) para expresar su insatisfacción.

