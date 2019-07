Investigan a más de mil médicos por cobros indebidos a afiliados de IOMA

Se originaron a partir de auditorías y de denuncias anónimas

La obra social bonaerense Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) investiga a más de un millar de profesionales y centros de salud por cobro indebido de sumas adicionales a los afiliados, por encima de los valores acordados por convenio, informó hoy la entidad.



Las investigaciones se originaron a partir de auditorías permanentes y la recepción de denuncias anónimas, completando un formulario a través del sitio web de la obra social, indicó IOMA en un comunicado



Según la entidad, hay más de mil investigaciones a profesionales y centros de salud y ya existen más de 600 presumarios y 70 sumarios activos, que de acuerdo a la gravedad de las faltas podrán resultar en diferentes sanciones y penalidades.



Asimismo, recordó que por "cobro indebido" se entiende la percepción por parte de los médicos y entidades de salud de sumas adicionales por encima de los valores acordados por convenio entre IOMA y las Entidades Prestadoras, a la hora de hacer consultas y prácticas profesionales.



"Para erradicar esta práctica ilegal y desleal es muy importante que los afiliados conozcan sus derechos, lo que implica, entre otras cosas, saber qué y cuánto pagar frente a cada práctica o consulta médica (en cualquier especialidad)", explicó el comunicado de IOMA.



Toda esa información aparece detallada en la guía de coberturas, servicios y prestaciones de la obra social, en la que pueden consultar o chequear el valor que deben pagar por las prácticas o consultas médicas, accediendo a través del link http://bit.ly/2XrZNfL



Fuentes del IOMA recordaron que para las consultas médicas, odontológicas, kinesiológicas o demás especialidades; prácticas ambulatorias, internaciones, cirugías, partos, etcétera, los afiliados solamente deben pagar el valor de la autorización, de acuerdo a la categoría del profesional o del monto establecido.



Y, señalaron que el bono de Categoría A es sin costo por estar a cargo de IOMA.



Asimismo, indicaron que quienes hayan pagado una suma adicional, extra o plus, deben exigir la factura y presentar el reclamo en su Delegación o a través del formulario on line disponible en el sitio de IOMA en este link http://bit.ly/2XrZNfL.



El afiliado no tiene que dejar ningún dato personal si no lo desea, ya que la denuncia es anónima y que no es indispensable presentar la factura, añadió el IOMA.



El Instituto también destacó que "para erradicar el cobro indebido es fundamental comprender que se trata principalmente de una estafa a los pacientes"



y agredeció "el compromiso de los afiliados para combatir estas irregularidades".