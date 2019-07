Entre “frazadazos” y clases suspendidas, siguen las quejas por el gas en las escuelas

Bajo la consigna “tenemos frío”, alumnos de distintos colegios pidieron por el restablecimiento del servicio en sus establecimientos

| Publicado en Edición Impresa

Con pancartas o a través de sus voces ateridas, en la puerta de sus colegios o cortando la calle, cientos de alumnos de numerosas escuelas de la Ciudad reiteraron ayer el reclamo que, en medio de la ola polar, crece como una bola de nieve: “Tenemos frío”.

Envueltos en mantas o banderas, con gorros o bufandas hasta la nariz, buscaron visibilizar que, por falta de gas o estufas, en las aulas se “congelan” tanto o más que a la intemperie.

En una jornada heladísima, la primaria nº 42, de diagonal 74 y 22, fue foco de uno de los “frazadazos”. “No hay calefacción, no sabemos por qué, pero lo cierto es que los chicos sufren frío”, contó el papá de un alumno y detalló que desde el colegio recomendaron que los chicos “lleven frazadas para abrigarse, porque la realidad es que hace más frío adentro que afuera”.

“Queremos estufas, no frazadas”, era la consigna que más repetían en la secundaria 56 -que funciona en el mismo edificio de la primaria 42-, donde a poco de amanecer pudo verse a decenas de estudiantes emponchados. No solo la falta de calefacción los movilizó, sino también “las malas condiciones de higiene, que ya se volvieron insoportables. Protestamos para recibir las respuestas denegadas por parte de los superiores”, dispararon.

En la primaria 45, ubicada en 116 y 68, las manifestaciones se sucedieron ayer por segundo día consecutivo, con la particularidad de que, junto a los alumnos, padres y madres cortaron el tránsito sobre la intersección. “La escuela 45 tiene frío, queremos gas”, resumían las pancartas. Y Ricardo, que tiene un hijo en este colegio, completó con una explicación de padre: “Salimos a la calle porque los chiquitos no pueden pasar por esta situación”.

Tal como viene informando EL DIA, las fallas en la calefacción o el suministro de gas tienen a maltraer a diferentes establecimientos: 100 en La Plata, 417 en la Provincia, más de 500.000 alumnos afectados, según calculan los gremios docentes.

En tanto que en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE) insistieron en que “se trabaja desde los Consejos Escolares, la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y los municipios en todas las escuelas que tienen algún problema” y aclararon que “en algunos colegios ya se solucionaron las problemáticas y se continúa trabajando en el resto en función de cada reclamo”.

También, destacaron “una inversión récord que supera los 30.000 millones de pesos”.

Horas heladas

Sin embargo, en secundarias como la 22, de Abasto, los alumnos llevan varios días sin poder mitigar el frío y por eso ayer este colegio fue escenario de otro “frazadazo”.

“Para los chicos, ir a clases en estas condiciones es correr el riesgo de enfermarse”, advirtió el papá de un alumno de la escuela 126, de 49 y 23, donde, según contó, “hace una semana se rompió una caldera y todavía no fue reparada”.

En la misma espera estaban en la Técnica Nº 3, de Los Hornos, donde “por las temperaturas 0º C y 1º C, y sin posibilidad de calefacción, los alumnos y docentes” ingresan a las 9, tal el comunicado que los directivos dirigieron a las familias.

También en la Manuel Belgrano, de 9 y 38, las fallas en el sistema de calefacción obligó a estirar el horario de ingreso: a las 9.30, en lugar de a las 7.30. Las alternativas, no obstante, no alcanzaron para neutralizar los “frazadazos” que también tuvieron lugar frente a estas instituciones.

SIN clases

Un caso más extremo se daba en la primaria 123, emplazada a la altura del kilómetro 43 de la ruta 2, en El Peligro, donde los chicos ya no tienen menos horas de clases, sino que directamente no asisten al aula. Tal como alertaron los papás que se comunicaron con la redacción de EL DIA, “hace una semana que las autoridades decidieron suspender las clases por falta de calefacción. Es una escuela en zona de campo, hace muchísimo frío, y sin gas no hay comedor ni calor en los salones”. En la zona, puntualizó una mamá, “no hay red de gas natural, por lo que el suministro es envasado. Más allá de eso, el problema es que dejaron de funcionar las calderas”. De no obtener una pronta solución, anticipó la mujer, ya tienen entre manos una protesta con corte sobre la ruta 2.

Otra insólita situación se daba en el colegio Estudiantes de La Plata, donde padres de alumnos se comunicaron con la redacción de este diario para manifestar porque “los chicos cursan sin calefacción y deben ir con frazadas”. Asimismo, expresaron su zozobra porque “tienen faltas justificadas, como si esa fuera la solución”. Por eso, dijeron, exigirán una respuesta a la institución.

mÁS PROTESTAS

Ni el frío ni las protestas darán tregua hoy. Ya el amanecer arrancará con una térmica bajo cero, en una jornada con máximas previstas en 10º. Y en ese marco, se esperan reclamos del mismo tenor a los replicados ayer. Por ejemplo, en la primaria 10, situada en diagonal 73 y 16; y en la 12, de City Bell, anticiparon que la falta de gas será el motor de la sentada que protagonizarán estudiantes, padres y madres. También, las protestas continuarán en la secundaria 50, de 120 y 524, donde exigirán “calefacción en todas las aulas”, tal como adelantaron desde esa comunidad educativa. Incluso, en primarias como la 45, deslizaron que se movilizarán y cortarán la calle “el tiempo que sea necesario, porque no tenemos servicio de gas desde el año pasado”.

Lo que dice eL GOBIERNO

Como se dijo, en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense reiteraron que avanzan los trabajos en todas las escuelas “que tienen algún problema” y que “en algunos colegios ya se solucionaron las problemáticas”. En ese sentido, destacaron que “en los últimos cuatro años, entre las tareas que ya se realizaron y las que están en ejecución, vamos a terminar realizando 8.500 obras, con una inversión récord que supera los 30.000 millones de pesos”.

Para concluir, las fuentes provinciales sostuvieron que “ya se hicieron más de 6.600 obras”, entre las que apuntaron “nuevas instalaciones de gas y electricidad en 3.000 escuelas”.