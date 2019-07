Un agente de la PSA baleó a un joven porque lo rozó con el auto en La Matanza

Un joven de 23 años fue baleado en el tórax por un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras un presunto incidente de tránsito en el partido de La Matanza y la fiscalía dispuso que miembro de la fuerza de seguridad quede detenido por tentativa de homicidio, informaron hoy fuentes policiales y judiciales. El hecho ocurrió el viernes por la noche, minutos antes de la medianoche, en el Camino de Cintura, donde luego de haber ido a cenar a un restaurante de San Justo, seis adultos y dos niños circulaban en un automóvil Fiat Uno negro rumbo al Hospital de Morón, porque uno de los niños tenía fiebre.

En el cruce de Camino de Cintura y Venezuela, el Fiat Uno rozó a un Fiat Punto que era conducido por un efectivo de la PSA identificado por las fuentes como el oficial principal Gabriel Adrián Gerber. De acuerdo al testimonio de los ocupantes del Fiat Uno, ellos no detuvieron la marcha y luego de que una Volkswagen Suran blanca les cortara el paso, y sin mediar palabra, comenzaron a sentir disparos de arma de fuego.

Según las fuentes, desde el Fiat Punto les efectuaron desde atrás cuatro disparos, algunos de los cuales hicieron estallar el vidrio de la luneta trasera. Uno de los jóvenes que viajaba en el asiento trasero, Ariel Espada (23) , recibió un tiro que ingresó por su omóplato izquierdo y salió por el pecho.

Siempre según la versión de los ocupantes del Fiat Uno, recién después de los disparos, el ocupante del Fiat Punto se bajó del auto y se identificó como miembro de la PSA. Al advertir que Espada estaba baleado, sus familiares y amigos decidieron llevarlo al Hospital de Morón, donde aún hoy permanece internado, ya que el balazo atravesó uno de los pulmones. Si bien en una primera versión, Gerber dijo que disparó porque pensó que lo iban a asaltar, esos dichos no tienen valor judicial.

El caso es investigado por el fiscal Fernando Quiroga, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Matanza, quien en un primer momento no había dispuesto ningún temperamento con Gerber, y sólo ordenó que entregara su arma y se le notifique que estaba bajo investigación. Pero ayer, luego de una serie de testimoniales y los primeros resultados periciales que indican que disparó su arma en al menos cuatro oportunidades, el fiscal dispuso que el efectivo de la PSA quedara aprehendido por “tentativa de homicidio”. Voceros judiciales indicaron que el fiscal Quiroga iba a indagar a Gerner en las próximas horas para escuchar su versión formal de los hechos.

"En la comisaría se burlaban"

En tanto, la esposa del joven baleado dijo hoy que sus familiares están "muy preocupados por la investigación", al cuestionar que el acusado no fuera detenido desde un primer momento. Así lo aseguró Karen, la esposa de la víctima, Ariel Espada, en diálogo con la prensa desde el Hospital de Morón, donde su marido está internado con pronóstico reservado luego de que el proyectil le perforara un pulmón.

La mujer contó que "en la comisaría se burlaban" de ella y de sus familiares y que "había gente con chalecos de la PSA que decían que nos quedáramos tranquilos, que en un rato salía", en referencia a Gabriel Gerber, el policía implicado, detenido hoy por tentativa de homicidio. "Esperaron a que nos fuéramos de la comisaría para darle la libertad porque supuestamente no había pruebas suficientes, acá hubo mano de la Policía", dijo la mujer antes de saber que Gerber ya estaba aprehendido.

En relación al hecho, otro familiar del joven, quien manejaba el Fiat Uno, relató que cuando volvían de cenar en un restaurante rozó el auto de Gerber, por lo que condujo "algunos metros hacia adelante para estacionar en la banquina". "No me dio tiempo a nada, me disparó cuatro veces y me rompió la luneta de atrás, desde el auto en movimiento y por la ventanilla", aseguró.

Karen explicó que tras el episodio trasladaron al hospital a su esposo y que al llegar "se desvaneció en la puerta". "En ese momento nos dimos cuenta que el tipo nos había seguido y que amenazaba a Kevin, el chico que manejó hasta acá, diciéndole 'a vos también te voy a pegar un tiro'", agregó. Por ese motivo, ella se los señaló a los policías que custodiaban la guardia del centro asistencial y "cuando lo escucharon le dieron la voz de alto, pero escapó".

"Como no había un móvil para que lo siguieran, se subieron a nuestro auto, lo siguieron y lo agarraron acá a tres cuadras, le pusieron veinte policías alrededor y después le tomaron declaración", relató. Ambos coincidieron en que los policías aprovecharon el momento en que los llamaron del hospital para avisarles que Ariel iba a ser operado para entrar a su auto y levantar los proyectiles que habían quedado dentro del vehículo.