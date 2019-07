Gimnasia: una nueva oferta del Genova le pone un freno a la salida de Jan Hurtado a Boca

Los italianos mejoraron la propuesta Xeneize y por eso el jugador, junto a su representante, viajarán mañana a Europa

Jan Hurtado no seguirá jugando en el Lobo, eso es de público conocimiento. Sin embargo, y tal como había sucedido en su llegada a la institución desde Deportivo Táchira, el delantero repitió su accionar rebelde, se realizó la revisión médica sin autorización para firmar en Boca y se expresó como nuevo jugador del equipo conducido por Gustavo Alfaro, algo que generó muchísima molestia en la entidad Tripera. Pero no es para nada seguro que sea jugador Xeneize, sino que está más cerca del Genova.

“Estoy feliz de estar en este gran club, con la mejor de las alegrías”, manifestó Hurtado ante la consulta de un periodista que lo interceptó antes de ingresar a realizarse los estudios.

Sobre las idas y vueltas de una negociación desprolija, y que aún no concluyó, el nacido en El Cantón agregó: “Gracias a Dios se dio todo y estoy aquí en Boca; y ahora mentalizado acá”, soltó dando por sentado que será jugador del Xeneize.

Seguidamente al delantero se le consultó sobre lo que cree que le espera en el club de La Ribera. “Es un mundo aparte y hay que adaptarse a eso que viene”, manifestó tímidamente.

Además el ahora ex jugador de Gimnasia reconoció haber tenido comunicaciones con Gustavo Alfaro.

“Sí, sí. Ya me había llamado antes y me había hablado un poco. Me dijo que estaba muy contento por la llegada y que me esperaban”, sentenció.

Lo cierto es que mientras Gabriel Pellegrino planifica su regreso de Europa, desde el entorno del jugador continúan con manejos desprolijos y rebeldes, con una revisión médica que no sólo no fue autorizada por el club con el que el jugador tiene contrato vigente, sino que además no contó con la documentación necesaria para que su hipotético nuevo club lo inscribiera como refuerzo.

VIAJA A ITALIA CON SU REPRESENTANTE

A pesar de haberse realizado la revisión médica con Boca y de sus poco felices declaraciones, ayer llegó una noticia desde Europa que llevan todo a foja cero: el Génova mejoró su oferta y por eso el jugador y su representantes viajarán mañana rumbo al Viejo Continente para seguir con una negociación compleja.

Los italianos pagarían alrededor de 7 millones de dólares por la totalidad de su ficha y, de esta manera, estaría muy cerca de ser nuevo jugador de esta institución. Se resolverá en Italia, con la presencia del presidente Gabriel Pellegrino.

Boca quería pagar poco más de 5 millones de la moneda norteamericana y por eso la dirigencia albiazul siguió buscando un mejor negocio para el Club, que posee la mitad de sus derechos económicos.

Ante esta situación, y con un malestar incipiente para con las partes involucradas, Gimnasia quiere cerrar el tema de manera definitiva y cuanto antes. Las próximas horas serán claves para romper con el hermetismo desde calle 4 y dar una versión concreta de lo que viene sucediendo en una operación poco prolija que no fue la imaginada por las partes.