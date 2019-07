La familia de Maxi Oliva habló de su muerte y apuntó contra Alberto Cormillot

El ex ganador de la primera edición de Cuestión de Peso, en 2007, murió a los 34 años producto de complicaciones por la obesidad

Maxi Oliva, el primer ganador de Cuestión de Peso, falleció días atrás a los 34 años en su casa en Lomas del Mirador, donde estaba postrado en una cama pesando casi 300 kilos. Cabe recordar que el joven participó del reality en 2007 y luego en 2017 volvió a ingresar por una fuerte recaída.

Su muerte causó gran conmoción en redes sociales. Su familia, en tanto, decidió romper el silencio y aseguran que hubo abandono de persona por parte del Centro Municipal de Obesidad y Enfermedades Metabólicas Dr. Alberto Cormillot.

El médico había dicho en diálogo con Teleshow que la clínica jamás interrumpió la rehabilitación de Oliva. "Lo interrumpió él. Todas las personas que pasan por Cuestión de Peso siguen manteniendo el tratamiento", aseguró y agregó: "Él no era muy consecuente con el tratamiento. En el contrato que los participantes firman con canal dice 'por tres meses', que es un contrato razonable. Pero en la práctica, nosotros nunca lo suspendemos".

Sin embargo, Carlos Oliva, papá de Maxi, dijo en un móvil con Confrontados: "Es mentira que él abandonó su tratamiento. Maxi llegó a un acuerdo para ir una vez por semana a Malvinas con una ambulancia que lo venía a buscar y llevaba".

"Pero eso se produjo solo durante tres meses. Después, Maxi sufre un problema en la rodilla y los médicos les recomiendan que no se traslade. A las dos semanas, cuando él se repuso, pidió la ambulancia pero la médica que estaba a su cargo le dijo que habían decidido no mandarla porque había mucha demanda y la necesitaban", siguió el hombre.

Carlos fue contundente al hablar de la muerte de su hijo, que agonizó durante una semana: "Acabo de enterrar a mi hijo y no estoy buscando culpables, estoy tratando que no le pase a otro. No voy a permitir que nadie ensucie ni dañe su memoria. Acá hay una familia que está sufriendo y escucho a mucha gente hablando pavadas sin tener noción de lo que vivió".