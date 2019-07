Debido a la violencia en Latinoamérica, sube la tasa de homicidios en el mundo

La delincuencia provoca más muertos que los conflictos armados. Venezuela sufrió un “incremento dramático” de asesinatos en las últimas décadas. Argentina tiene uno de los índices más bajos de la región

Un total de 464.000 personas fueron víctimas de homicidios en 2017, más que todos los muertos en guerras ese año, con Latinoamérica como zona más peligrosa y con la desigualdad, el crimen organizado y el machismo entre las principales causas.

Ese es el panorama que dibuja el Estudio Mundial sobre Homicidios de 2019 publicado ayer en Viena por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

La ONU compara la cifra de 2017 con la de 1992 y concluye que, aunque el número de fallecidos ha subido un 17 %, se ha producido un descenso de la tasa de homicidios, es decir, del número de víctimas por cada 100.000 habitantes, debido al aumento de la población.

Así, de los 7,2 homicidios por cada 100.000 habitantes de 1992, se pasó en 2017 a 6,1, disminuyendo, en términos generales, el riesgo de morir por esa causa.

“En términos de una tendencia a muy largo plazo, estamos en las décadas más pacíficas” explicó Ángela Me, una de las coordinadoras del informe.

Sin embargo, dentro de esa tendencia general, desde 2015 se ha detectado una leve suba, por primera vez en décadas de baja.

Ese aumento puede explicarse por el aumento en América latina, la región con la tasa más alta y la única donde sube y, especialmente, en países como Brasil y México, cuyo peso demográfico influye en la tasa de todo el continente.

Dentro del continente americano, con una tasa media de 17,2, se destacan los altos índices de Centroamérica (25,9), Sudamérica (24,2) y el Caribe (15,1).

En la parte baja de la tabla, pero aún por encima de la media mundial de 6,1 homicidios por cada 100.000 personas, están países como Argentina, Perú, Uruguay o Nicaragua. Sólo Chile, con 3,1, estaría por debajo de ese promedio.

La tasa de homicidios del continente americano está lejos de las cifras del resto del mundo: África (13), Europa (3), Oceanía (2,8) y Asia (2,3). Por subregiones, las tasas más bajas, de 1 homicidio por cada 100.000 habitantes al año, se encuentran en Europa Occidental, el este de Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Al hablar de las causas, el reporte señala factores como la desigualdad, desempleo, corrupción, inestabilidad política, estereotipos de género y crimen organizado.

“En países con una marcada desigualdad de ingresos es más probable que haya una mayor tasa de homicidios que en aquellos con brechas más pequeñas”, resume el informe.

De hecho, la ONUDD subraya que si el crecimiento económico no se reparte equitativamente en la sociedad, la violencia puede subir. Con todo, Angela Me explica que si, en general, “las diferencias en tasas de homicidios entre países se explican principalmente con el desarrollo socioeconómico”, en América latina no siempre se cumple ese correlato.

“La interpretación es que hay un componente que otras regiones no tienen: el crimen organizado y las bandas”, señala Me, y añade a esa ecuación el extendido uso de armas de fuego, mucho más habitual que en otras partes del mundo. Así, en países como Honduras, El Salvador o Venezuela, las tasas de homicidios son mucho más altas de lo que correspondería a su desarrollo socioeconómico.

VENEZUELA, EL PEOR DE SUDAMÉRICA

De hecho, Venezuela fue en 2017 el país de Sudamérica con los niveles más altos de muertes violentas, al registrar casi 57 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes, según el informe de la ONU. Por detrás de Venezuela se sitúa a mucha distancia en esta lista Brasil, que registró una tasa de 30,5. En todo el continente americano, solo El Salvador tiene una tasa de homicidios más alta, de 62,1.

Según el estudio divulgado ayer, Venezuela experimentó entre 1991 y 2017 “el incremento más dramático” de muertes violentas de toda América, al pasar de 13 a 56,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Caracas, la capital del país sumido desde hace años en una profunda crisis política, económica e institucional, en 2017 registró 122 muertes por 100.000 habitantes, multiplicando por más de dos las cifras de homicidios a nivel nacional.

El riesgo de morir asesinado en la nación petrolera es excepcionalmente alto para los varones de entre 15 y 29 año: 200 por cada 100.000 habitantes. La situación en Venezuela en lo que a muertes violentas se refiere es similar a la de otros países de Latinoamérica como Brasil y México. “Tienen una de las tasas de homicidios más altas del mundo, y todos se vieron afectados por la inestabilidad social y económica en las décadas recientes”, se indica.

Además, estos tres países sufrieron una caída de la población joven que, sin embargo, no se tradujo en una baja de la criminalidad, como pasó en sociedades más estables en las que también se redujo este segmento de la población.

IMPACTO DEL CRIMEN ORGANIZADO

La ONUDD destaca también el impacto del crimen organizado, responsable del 19 % de todos los homicidios en 2017. El informe estima que entre 2002 y 2017, el crimen organizado mató a un millón de personas, tantas como víctimas de guerras.

En América latina, las maras y el narcotráfico son claves en la relación de crimen organizado y alta tasa de homicidio. Respecto a las maras, el informe alerta de los altísimos índices de muertes violentas entre adolescentes y jóvenes varones en algunos países de Centroamérica, aunque también en otras naciones.

La ONU se refiere al fenómeno de los “ninis”, los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Así, el informe advierte que “el creciente número de jóvenes desempleados y socialmente desfavorecidos está contribuyendo al aumento de los crímenes violentos, incluidos los homicidios, en América latina”, debido a que hay muchos jóvenes sin perspectivas y bandas criminales dispuestas a reclutarlos.

La ONUDD estima que el 21 % de los jóvenes latinoamericanos de entre 15 y 24 años caían en la categoría de “ninis” en 2015. La solución, dice la ONU, pasa por más educación, más trabajo comunitario y un desarrollo de las policías barriales. “Sin educación, hay menos chances de empleo y es más fácil que los niños se unan a esos grupos criminales”, alerta Me.

El estudio dedica un capítulo entero a los crímenes machistas y destaca que, aunque las mujeres suponen sólo el 20 % de todas las víctimas de homicidios, son la inmensa mayoría en los crímenes de pareja. Así, casi el 60 % de las 87.000 mujeres asesinadas en 2017 en todo el mundo fueron víctimas de un crimen machista cometido por sus parejas, ex parejas o familiares hombres, lo que hace que el hogar sea “el lugar más peligroso” para ellas.

El reporte también apunta a la cada vez más evidente, pero aún poco estudiada, relación entre crisis climática, y problemas medioambientales en general, con el aumento de la violencia, sobre todo por la falta de recursos, como agua o tierra cultivable. (EFE)