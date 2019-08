Mala praxis: denuncia que le cortaron la carótica al operarla de amígdalas

El caso ocurrió en Paraná. La joven quedó con secuelas permanentes

Una joven de 23 años, que tenía que ser operada de amígdalas en el Hospital San Martín, en Paraná, denunció que le cortaron la carótida por error y estuvo cuatro días inconsciente y entubada, con consecuencias permanentes.

Según manifetó Yanina Almada, sufrió mala praxis y ahora se le paraliza la cara cuando duerme boca arriba, no puede hacer actividad física ni tampoco levantar a upa a su hija.

"Ninguno de los médicos me decía nada. No se animaban a decirme qué me había pasado", contó en declaraciones a Clarín. Luego, supo que la intervención se complicó y tuvieron que practicarle una traqueotomía. "Ahí me enteré de que perdí mucha sangre y que tuvieron que reanimarme porque me moría".

Cuando recibió el alta, Yamila se reunió con la médica que la operó y le pidió explicaciones, pero las obtuvo. "No me decía nada, no contaba nada y lo único que hacía era reírse", dijo consternada.

Fue solo en un estudio de rutina posterior cuando descubrió que le habían cortado la carótida por error. En ese marco, le explicaron que la sutura le acortó la carótida, lo que afecta la irrigación de sangre a la cara y le trae consecuencias en su vida diaria.

En consecuencia, la joven inició junto a su abogado Cristhian Panceri una denuncia contra la profesional que la intervino por lesiones gravísimas en el cuerpo y en la salud. Asimismo piden que la inhabiliten para ejercer la medicina.