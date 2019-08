“Estudié toda mi vida”: Tinelli le dijo “chanta” y el odontólogo hot platense le respondió

Miguel Bozzi negó un romance con la bailarina y dijo que los rumores le trajeron problemas con su novia...

| Publicado en Edición Impresa

Él se llama Miguel Bozzi, pero ahora todos lo conocen como el “odontólogo hot”, luego de la producción de fotos (casi al desnudo) que realizó con la bailarina Mora Godoy para la revista Gente.

Ella había declarado, en esa entrevista, que se conocieron en Mar del Plata, que tenían una “relación libre” y que las imágenes “están subidas de tono” porque “son un reflejo de lo que pasa entre nosotros, pero no significa que tengamos un rótulo ni que tenga un título más que el de disfrutar de la vida, pasarla bien y vivir este momento”.

A los pocos días, Bozzi apareció en el piso de “ShowMatch” para alentar a Godoy, con quien supuestamente estaba saliendo. Pero, las cosas resultaron de otra manera, de acuerdo a los últimos acontecimientos.

En la emisión del martes del ciclo que conduce Tineli, Mora Godoy bailó “Cómo le digo”, de Rodrigo, junto a su compañero Cristian Ponce. En la famosa previa, el conductor le consultó a la participante sobre su vida sentimental y lanzó, picantísimo, la pregunta: “¿El odontólogo que vino acá al final tenía novia?”. Y ella, escueta, reconoció: “parece que sí”, aunque luego se explayó diciendo que él la “bloqueó” por unos días en Instagram, precisamente para remarcar que está saliendo con alguien y desmentir las versiones de romance con ella.

Marcelo, al escuchar el relato, hizo su análisis de lo ocurrido: “Como bailarina estás allá arriba, pero en la vida sentimental... ¿El odontólogo que vino el otro día al final tenía novia? ¿El tipo no te dijo: ‘che yo estoy en algo’?”. Y luego, destrozó a Bozzi: “Vino y estuvo parado ahí. El tipo es un chanta”.

SU PALABRA

En diálogo con eldia.com, el odontólogo platense, dio su versión de los hechos y se defendió de la calificación de Tinelli.

Bozzi dijo que fue a “ShowMatch por la “amistad” que lo une a Godoy, y reconoció que “si yo quisiera fama hubiese ido ayer (por el martes) ya que volvieron a invitarme. Soy un chico que estudié toda mi vida, no para estar respondiendo al show”.

Consultado en particular por la publicación en la revista Gente (y específicamente por las imágenes muy sexies entre él y la bailarina), Miguel explicó: “Las fotos que me saqué nunca supe que era para la revista, eran en realidad para un espectáculo de tango. Las sacó un fotógrafo. A mí me interesaba por el tema del modelaje, porque me pagaban. Era una foto mostrando el torso, al lado de ella. Luego me ofrecen hacer un corto para el cuarteto en el que bailaba ella. Pero después las fotos salieron en GENTE”.

Según la versión de Bozzi, el mismo día que fue al piso de “ShowMatch” en calidad de “amigo” de Godoy, se enteró de la publicación: “Yo soy un chico de barrio, le comenté a mis amigos de la invitación para ir a ‘ShowMatch’ y me dijeron que fuera. Me organicé y fui. Estuve atrás. Pero cuando ella sale a la pista me llevan a delante y ponen la foto en la pantalla gigante”, recordó sobre su visita al piso del “Bailando”.

A pesar de sentirse algo “enojado” porque Tinelli lo trató de “chanta”, el profesional platense cree que “está todo bien con Tinelli y De Brito, son unos capos, pero ya está”.

Y en cuanto al vínculo que lo une con Mora Godoy, el joven odontólogo contó: “La conocí en las vacaciones, en un boliche de Mar del Plata. Un amigo mío atiende en Capital e hizo buena onda con ella. Ella me invitó a bailar en el escenario y luego me invitó a verla en el programa”.

Si bien insiste en que “está todo bien” con la bailarina, precisó que los rumores de romance “me trajeron problemas con mi novia, claramente me trajo una serie de perjuicios en todo nivel”.