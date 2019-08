Barcelona, sin Messi, debuta en la Liga ante Athletic Bilbao

Se levanta el telón para la temporada 2019/2020 de la Liga de España, y como todos los años, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, que tendrán planteles renovados, buscarán pelear por la conquista del premio mayor.

Y en ese sentido, el equipo Culé, último campeón, y sin la presencia del astro Lionel Messi, quien se recupera de una lesión muscular, iniciará la defensa del título cuando hoy a las 16 (hora de nuestro país y televisado por ESPN 2 y DirecTV Sports) visite en San Mamés al Athletic de Bilbao, en el único partido de la jornada inaugural.

Beware @LaLiga defences, Leo Messi is aiming to come back stronger than ever 👊 pic.twitter.com/Pc0VvEhxsG