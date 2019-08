En el barrio del Parque Saavedra sigue la escasez de agua y lo que fluye son las quejas

El barrio del Parque Saavedra sigue en jaque por la escasez de agua de red y en medio del hartazgo los vecinos volvían hoy a la carga con nuevos reclamos en los que exponían principalmente los trastornos que vienen padeciendo en sus hogares.

"No se solucionó el tema. El tanque no carga, no te podés bañar ni realizar las tareas de limpieza en la casa. Es una vergüenza y nadie hace nada. Se vive cada vez peor", manifestó una usuaria que se identificó como Patricia Calvo.

"Se paga un servicio caro y no te podés bañar. Es el colmo", dijo la mujer, que recordó que el faltante de agua en la zona data de por lo menos dos semanas. Sin embargo, afirmó que la deficiencia del servicio se pronunció con mayor gravedad en los últimos días hasta provocar un punto de hartazgo que la llevó a calificar la situación de "insostenible".

"La cobran una fortuna y dan un servicio mediocre, ni siquiera te descuentan los días que no tenés. Estos dos últimos años empeoró el servicio y las supuestas obras para mejorarlo parecen que lo empeoraron y encima es agua no potable", añadió.

En diálogo con este medio, Elina de 18 entre 68 y 69 subrayó que "todo el barrio está otra vez sin agua" y dijo además que su fastidio se debe en buena parte a que "hicimos reclamos y nadie responde, nadie dice nada y nos dejan a los usuarios en una situación de incertidumbre".

La mujer reiteró que las deficiencias del servicio datan desde hace varios años y advirtió que con el paso del tiempo los problemas son cada vez más crónicos. "Te cortan pero te siguen cobrando. Lo más grave es no contar con el agua para las tareas más básicas del hogar", lamentó.