Las reservas pierden U$S 3.000 millones por una cancelación

Las reservas del Banco Central cayeron ayer 3.016 millones de dólares y perforaron la cota de los u$s60.000 millones, después de que el Ministerio de Hacienda cancelara un préstamo denominado REPO, y tras las subastas de ventas en el mercado cambiario, que alcanzaron los U$S 180 millones.

Los activos internacionales de la autoridad monetaria terminaron en 59.390 millones de dinero, lo que representa el menor nivel en lo que va del año.

El Gobierno redujo su deuda pública en moneda extranjera por un monto total de US$ 12.810 millones luego de realizar pagos por un total de US$ 2.615 en el marco de contratos de recompra con varias entidades financieras extranjeras, según informó el Ministerio de Hacienda.

Una de las primeras medidas del flamante ministro de Economía de la Nación, Hernán Lacunza, fue recomprar deuda, a través de operaciones donde se cancelaron BONAR 2024 por US$ 5.948 millones, BONAR 2025 por US$ 4.019 millones y BONAR 2037 por US$ 2.842 millones de capital, precisaron funcionarios de Hacienda.

“El repo se cancela porque los bonos que estaban en garantía cayeron del valor mínimo establecido en el acuerdo. Se paga el repo y se recupera los bonos en garantía, y así se reduce la deuda pública”, según explicó al diario Ambito Financiero el analista Christian Buteler.

En lo que va del mes, las reservas del BCRA acusan una sangría de U$S 8.509 millones. La caída se aceleró luego de las PASO,con los mercados convulsionados por el resultado electoral.