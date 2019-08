Nadaba con amigos y se ahogó: youtuber halló la tarjeta de memoria con sus últimos momentos

La familia de la víctima logró así cerrar un trágico capítulo ya que no sabía cómo había ocurrido el fatal desenlace

Richard Ragland era un joven de 22 años que murió mientras nadaba con amigos en el Foster Falls State Park hace 2 años. Y desde entonces su familia no pudo cerrar esa historia trágica porque no supo qué fue lo que le pasó. El muchacho, que fue soldado de la Guardia Nacional, era buen nadador por lo que su padre estaba especialmente sorprendido por el trágico suceso. Según lo que les fue informado a la familia, un amigo trató de rescatar a Ragland cuando notaron que no había salido del agua.

Lo cierto es que Rich Aloha, un youtuber que fue a bucear en la cascada ubicada en Tennessee (EE UU) donde Ragland se filmó a sí mismo mientras decía que estaba planeando realizar una “búsqueda del tesoro” en el agua, se encontró con la tarjeta de memoria que contenía ese material clave para dilucidar el fallecimiento del joven. Aloha esperaba encontrar un dron o un iPhone, pero nada de eso halló: se topó, sin quererlo, con la GoPro que contenía los últimos momentos del anterior dueño.

El youtuber le contó al canal de televisión WSB-TV, que los guardabosques del Foster Falls State Park, le habían dicho que estuviera atento a cualquier cosa que pudiera haber pertenecido al joven que se ahogó hace un par de años en esa área. Mientras Aloha se filmaba nadando y buceando, encontró y desenterró la GoPro, la cual se encontraba cubierta de lodo, por lo que solo sobresalía una parte del gadget. Para su sorpresa, la tarjeta que estaba dentro del artefacto se encontraba completamente funcional. “Estaba revisando las imágenes y dije: 'Oh, Dios mío, este es el tipo'”, comentó.

"Creo firmemente que Dios me llevó a este GoPro porque lo único que vi fue la punta del tornillo y todo lo demás estaba cubierto de lodo", sostuvo Aloha tras encontrar la cámara. Posteriormente, se dedicó a rastrear a los padres de Ragland, Robin y Gary McCrear, a quienes les entregó la SD que no había sufrido daños. Robin le dijo a WSB-TV que ver las imágenes de su hijo fue como una “experiencia fuera del cuerpo”.

Los padres mencionaron al canal de televisión que siempre albergaron varias preguntas sobre lo que realmente sucedió antes de que su hijo se ahogara, ya que era un buen nadador y no podían explicarse lo sucedido. Asimismo, los padres de Ragland mencionaron que planean algún día ver los momentos finales de su hijo, para tener una mejor comprensión de lo que le sucedió.