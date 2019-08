Universitario cayó por la mínima ante Liceo Naval

| Publicado en Edición Impresa

Por 18 va fecha del torneo de Primera B, Universitario cayó por la mínima diferencia ante Liceo Naval 16 a 15 y sigue perdido en la irregularidad.

La U evidenció muchos errores propios y al momento de la definición lo terminó pagando.

En un encuentro muy parejo, con mucho despliegue físico, por parte de ambos equipos, el desnivel llegó sobre los 36’ con un try de Payer para los liceistas que puso el 7 a 0 inicial. Minutos después, Gilligan acertó un penal para los locales y dejó el parcial en un exiguo 10 a 0.

En el complemento, Liceo estiró la cuenta a los 2’ con otro penal de Martínsen. Minutos después vino a la levantada de la U con un try penal que acercó cifras en el tanteador por 13 a 7. A los 15’ por inconductas el árbitro Cotic expulsó a Cabeza y Rizzone en el equipo local, asimismo sancionó a Urréjola de Universitario. A partir de allí los de Gonnet trataron de aprovechar la superioridad numérica y lo hicieron con un try de Almeida a los 19’ la para meterle presión a Liceo, con el tanteador 13 a 12. A los 33’ la U pasó ganar 15 a 13, con un penal de Espinosa. Sin embargo, no lo pudo sostener y sobre el final el conjunto de Núñez se llevó el triunfo con otro penal de Martínsen que dejó las chapas en 16 a 15. La semana próxima Universitario visitará a Hurling.

EL EQUIPO

Sereno (C), Urban, Gaudio, Herrera, Pau, Herrera, Almeida, F. Urréjola, Damioli, D’Onofrio, . Brandoni, Fernández, Rodríguez, Pardini, Espinosa. E: Morgan. Ingresaron en el St. Marchisio, Zunino, L. Urréjola y Savegnago. Intermedia: Universitario 26 a 15. Preintermedia: Universitario 29 a 21.