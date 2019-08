San Luis no pudo entender el juego de CUBA y terminó perdiéndose en su laberinto

| Publicado en Edición Impresa

Por la fecha 19 del URBA Top 12 San Luis cayó por 41 a 34 frente a CUBA en un cotejo disputado en el predio cubano de Villa de Mayo. El equipo de La Cumbre sufrió un duro inicio lo que a la postre le terminó costando la caída.

En el inicio el local se mostró aguerrido y punzante en cada pelota que tomaron los forwards, así logró el primer try en el los minutos 13’ y 16’ de juego. Hasta que en a los 19’ Ignacio Aguilar logró descontar a través de un penal frente a los palos. CUBA no dio tregua y salió a buscar más puntos, cuando corría el minuto 23’ de juego el local volvió a sumar puntos con el pie y puso el partido 17 a 3 . A los 28 minutos, San Luis empezó a remontar con un nuevo penal de Ignacio Aguilar que acortó la distancia del marcador pero inmediatamente CUBA descontó con un drop y cuando parecía que el primer tiempo se terminaba en 20 a 6, apareció Bautista Magliano rompiendo la defensa local y cuando solo tenía enfrente la marca del fullback local, le dio un pase a Ignacio Aguilar, que ingresó solo al ingoal y metió 7 puntos para ir al descanso 20 a 13.

Ya en el segundo tiempo Nano Aguilar convirtió a través del pie a los 2’ y a los 7’, para poner el tanteador en 20 a 19 y a San Luis en partido. A los 13’ el marista lo dio vuelta, pero rápidamente llego otro try de CUBA que puso todo 27-22 y el final que fue try a try: marcó Gibert a los 21’, el fullback de CUBA a los 23’ y 25’ minutos y nuevamente Gibert a los 28 minutos para sellar el resultado en 41 a 34. Ahora San Luis recibirá al SIC que ya se clasificó a las semifinales del torneo.