Policía protector salvó a un bebé de ocho meses que se habían “olvidado” en una camioneta

Los vecinos destacaron la actuación del oficial de la Policía Local. “Lo resguardó en todo momento”, le dijeron a EL DIA

El lunes a la mañana, dos oficiales que iban en el móvil 22883, recibieron por la radio un aviso de una denuncia al 911 por un incidente particular en el barrio La Loma. La dirección en cuestión era 27 entre 44 y 45, y el aviso refería que en esa cuadra dos personas habían hallado un bebé abandonado dentro de una camioneta, con las puertas sin seguro y una de las ventanas traseras abierta unos centímetros.

El pequeño lloraba desconsoladamente y eso fue lo que llamó la atención de los dos transeúntes, que en ese momento pasaban por allí. Junto a una mujer que, al ver lo que ocurría se sumó a la maniobra, sacaron al niño del vehículo y esperaron al patrullero, que arribó unos cinco minutos después.

“Dos muchachos que pasaron y una señora que iba al banco lo escucharon y pararon a ver qué pasaba. Vieron al bebé y llamaron al 911”, ratificó Ricardo (70), un vecino que participó del episodio.

“UN POLICÍA HÉROE”

Para el jubilado, la actitud de los tres involucrados fue “fenomenal”, pero luego hizo hincapié en algo más específico, que fue replicado por otros testimonios: el accionar del oficial Juan Pablo Duré.

“Lo que hizo ese policía, desde que se bajó del patrullero, fue espectacular, enternecedor”, señaló.

Es que, hasta que llegaron las autoridades, todo era desesperación. “Nadie sabía bien qué hacer, porque no teníamos idea de a quién pertenecía el coche como para ir a buscarlo”, explicó Ricardo.

Cuando Duré descendió del móvil, “se hizo cargo de la situación enseguida. Nos salvó, digamos, porque lo agarró al chiquito con una autoridad y una paternidad tan marcada... no lo soltó en ningún momento y eso nos tranquilizó”, detalló.

Ricardo es abuelo “de una nena de esa edad” y el episodio “me entristeció, quién sabe cuánto habrá estado encerrado en la camioneta”, lamentó. Mientras tanto, otro móvil asistió a la escena para preguntar en los comercios linderos el paradero del papá del menor.

“nos dio bronca”

“Después nos dio bronca, cuando a la hora cayó el padre”, agregó. Un sujeto de 28 años que afirmaba ser el padre del bebé se hizo presente. No obstante, Duré no se lo entregó ya que aquél no presentó ningún tipo de documentación para acreditar que, en efecto, era su hijo.

Según refirió Ricardo, el hombre “dijo que estaba haciendo unos trámites en el registro de la propiedad y que se olvidó del hijo”.

El grupo, con el pequeño todavía en los brazos de Duré, se quedó firme en la vereda. En tanto, el presunto papá cruzó la calle para hablar por teléfono. Minutos después de ese llamado aparecería la madre, una cosmetóloga de 41 años que pudo acreditar que se trataba del hijo de ambos.

“Yo creo que fue un mal momento que terminó bien. Y destaco por sobre todas las cosas la actitud que tuvo el policía, en cómo se manejó para serenarnos a todos y que, cuando llegasen los padres, ninguno haga alguna ‘macana’. Lo alzó y no lo largó hasta que no estuvo seguro de a quién se lo daba”, finalizó.