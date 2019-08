El abogado acusado de pedir coimas para un fiscal declaró cuatro horas y negó todo

Gustavo Galasso aseguró que los denunciantes tienen con él un “encono personal” y negó haber solicitado 30 mil dólares para Moran

Gustavo Galasso, el abogado que fue acusado de pedir 30 mil dólares en nombre del ex fiscal Tomás Moran, procesado a su vez por el presunto cobro de coimas para “entorpecer y desviar investigaciones” penales, fue indagado por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo. En una declaración que duró cuatro horas, Galasso negó todos los cargos.

Dijo, básicamente, que “nunca fue intermediario de nadie”, que no pidió dinero y que “nunca fue meritorio de esa UFI” platense, explicaron fuentes judiciales.

Resaltó que esta historia lleva ya “11 años y medio” y que desde que se abrió la causa se presentó espontáneamente a la Justicia, al tiempo que descalificó a los denunciantes asegurando que han sido acusados “por delitos gravísimos, uno de ellos por doble homicidio”.

La fiscal indagó al abogado con la sospecha de que pidió aquel monto de dinero para “abstraer de la imputación como autor de un doble homicidio” a Javier Ronco, procesado por los asesinatos de Carlos Rodríguez y María Martini, el 5 de enero de 2008 en el camino Negro y procesado como presunto integrante de la llamada “megabanda”.

Los hechos que le endilgan al penalista fueron “entre el año 2008 y el año 2014”, durante la instrucción del doble homicidio. Lo que figura en la causa es que Galasso trabajaba “como meritorio en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 de La Plata, a cargo entonces de Moran (detenido en septiembre del año pasado y con arresto domiciliario por cuestiones de salud), pero el abogado lo negó rotundamente”.

Admitió haberse reunido con los denunciantes “en dos oportunidades”, aunque argumentó que fue en el contexto de una “consulta jurídica” que no prosperó porque “pretendían soluciones mágicas” a su caso. Recordó también que luego de eso “vivió situaciones incómodas”.

El 7 de julio de 2015 Ronco declaró, recordando un día en que estaba en la puerta de la UFI 2: “En eso llega el Dr. Gustavo Galasso, conocido mío de muchos años... que Galasso me pregunta ‘qué hacés acá, estás loco, esperame en la escalera que hablo con Moran y te digo como va todo ...a los quince minutos sale Galasso, me abraza del cuello, me lleva a una escalera que hay en el fondo de ese pasillo, y me dice ‘andáte de acá que Moran te quiere meter en cana. Andáte pelotudo, después te llamo y te digo como lo podemos manejar (sic)’”.

En otro tramo de la declaración, Ronco refirió que Galasso lo citó en las oficinas del estudio donde trabajaba y le espetó: “Boludo estás hasta la ch..., Moran esta semana te imputa el doble homicidio...”, tras lo cual lo “tranquilizó” diciéndole que era “muy amigo del fiscal” porque “había trabajado muchos años con él” y prometió contactarlo al día siguiente. Refirió que el abogado lo citó después en la Plaza Islas Malvinas, donde fue -según Ronco- mucho menos sutil. Le dijo, recordó: “El que tiene la poronga (haciendo ademán con la mano) es Moran, él decide si te quedás en tu casa o vas en cana y te imputa el doble homicidio. Tiene muchas pruebas en contra tuya, hay un testigo que declaró en contra tuyo con identidad reservada” y Ronco, reconociéndose “nervioso y enojado” le habría preguntado “qué quería”. Me dijo: “Mirá le damos 30.000 dólares y arreglamos el problema ya”.

Según Galasso, quienes lo acusan tienen “un encono personal en contra suyo”.

Procesado por el delito de “concusión” (pedir dinero para emitir una resolución) y “encubrimiento agravado”, el penalista continuará en libertad mientras avanza la instrucción hasta su cierre y elevación a juicio. “Hay que cotejar otros elementos objetivos que existen en la causa, más allá de las imputaciones que formularon los denunciantes”, comentaron en tribunales, aludiendo “a indicios que ubican al acusado en el tiempo y lugar” mencionado por los testigos, entre otras “circunstancias que se ventilarán oportunamente en el debate”.