Lo que dijo Maradona de Lio Messi y su rebeldía con la Conmebol

Casi en simultáneo con la aplicación de la sanción de la Conmebol por sus declaraciones después de la Copa América, Lio Messi fue elogiado por Diego Maradona quien destacó la "rebeldía" del rosarino.

"Me pareció un 'Messi Maradona', rebelde, diciendo lo que siente", destacó Diego desde la clínica en la que se recupera tras ser operado hace pocos días de su rodilla derecha.

La singular comparación entre él mismo y la postura que ha adoptado el rosarino fue realizada durante una una entrevista concedida al periodista Martín Arévalo.

Pero hubo más definiciones: el ex entrenador de la selección argentina agregó: "Me gusta más este Messi que está con toda su familia, jugando con su perro o tomándose una cerveza que el Messi que decían que no cantan el himno. ¿Y qué? ¿Por eso no juega?".