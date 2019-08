Batitristeza en La Plata: Batman solidario denuncia que le rompieron la Mini Ciudad Gótica

El Batman solidario platense inauguró una gran obra en los últimos días en el Hospital de Niños, entre las tantas que ya tiene en el lomo. Se trata de una "Mini Ciudad Gótica", un patio de ese nosocomio platense que hasta hace pocas semanas era un sencillo lugar con algunos juegos de plaza. Con su ayuda y la de la comunidad le puso color y alegría a ese sector que, hasta entonces, se mostraba descolorido. Pero el superhéroe urbano acaba de anunciar una triste noticia: fue vandalizado.

En su cuenta de Facebook, Batman escribió: "Es muy raro para mi comunicarme con ustedes por este medio durante dos días seguidos, y mucho más raro lo hace comunicarme para dar una noticia triste. Haciendo memoria, creo que la última y única vez que lo hice fue cuando por razones climáticas tuvimos que suspender dos horas antes un Batiencuentro". Así arrancó su relato, que presagiaba que algo no andaba bien. Y continuó: "Hoy recorrí La Mini Ciudad y con mucha tristeza encontré un karting sin volante, otro sin asiento, un monopatín con las ruedas trabadas, franjas de césped sintético de las ramblas fuera de ellas y sobre la plaza bolsas de golosinas y papeles tirados. Por el lugar en donde ustedes, gracias a su confianza me han ubicado, tengo una gran responsabilidad, y parte de ella consiste en informarles y rendirles cuenta de todo lo que sucede y genera esa confianza depositada en mi".

Luego agregó que "eso fue lo que me decidió a escribirles y contarles lo narrado anteriormente, informar lo bueno y lo malo es parte de ser JUSTO, valor primordial para mí. Les aseguro que se trabajó muchísimo para poder dejar este espacio como lo vimos el viernes y la mayor parte de ese esfuerzo fue realizado sin recibir nada a cambio más que la satisfacción de verlo terminado. Como ustedes saben detrás de todo esto no hay una empresa, ni ningún multimillonario que aporta grandes cifras, esto se logra con la colaboración de peso sobre peso de gente de clase trabajadora y sencilla, a quiénes no le sobra nada".

"Yo soy consiente que gran cantidad de los chicos que llegan al hospital -siguió su relato- no saben cómo jugar en un espacio así, porque no han tenido la posibilidad de estar nunca en un lugar como éste. Y también sé que la mayoría de esos padres no los vigilan, ni hacen que cuiden y que lo usen como se debe porque tampoco ellos conocen la cultura del sacrificio. Cómo acusarlos cuando son verdaderas víctimas de décadas de políticas que han denigrado la educación al extremo de hacer perder valores tan elementales como el respeto, el esfuerzo y la honestidad entre otros". Es por ello que su deseo "en estos días tan particulares que vive nuestro querido país, que no se inclinen mis palabras hacia ninguna bandería política partidaria, creo que todos ustedes saben que a lo largo de estos casi 7 años de misión, NUNCA permití que eso suceda y me he manejado exactamente de la misma manera con la gestión anterior, ésta y lo seguiré haciendo con la que venga, lo que me permite la maravillosa y absoluta libertad de pensar, actuar y sentir".

Y terminó diciendo que "vamos a intentar arreglar lo dañado mañana mismo y aún queda una flota de 6 rodados de recambio. No hay más que eso, ya que no voy a destinar dinero para solventar eternamente gastos de este tipo. Como dije en el discurso de inauguración y figura en la cartelería, La Mini Ciudad Gótica es una muy buena oportunidad para educar. Ojalá se aproveche. El tiempo que la misma siga funcionando depende pura y exclusivamente de ello".

Esta nueva "Mini Ciudad Gótica" con la que cuenta el Hospital de Niños fue inaugurada hace una semana, y ese día el propio Batman declaró que “muchos Robins me ayudaron en este nuevo sueño, aquí van a poder venir a jugar los chicos, pero también a tomar aire los padres de los nenes que están internados”, mientras las miradas de los pequeños espectadores se detenían por momentos en su figura y por otros, en los relucientes kartings prolijamente estacionados al costado de la plaza.

La plaza, las calles con sus sendas, los edificios y los personajes que colmaron de colores las paredes, no hicieron mas que provocar la ilusión de los niños. El espacio se logró después de haber restaurado los patios y la idea es que en esta ciudad a escala infantil los chicos puedan transitarla a bordo de kartings. “En verdad estoy muy feliz y emocionado al ver una vez más el compromiso y la confianza que han demostrado cuando los invito a participar, gracias por haber hecho posible esto”, dijo Batman. En el espacio se observa una plaza con un mástil en el centro y Batman remarcó que espera que cada día un niño, como ayer lo hizo el pequeño paciente Tiziano, pueda izar la bandera para que se vea flamear.

En la mini ciudad también hay calles con sendas peatonales, carteles que dan pautas de tránsito y recomendaciones para que se mantenga libre de basura. Con carteles que están distribuidos en el circuito se invita a los pequeños de hasta 10 años a disfrutar de los kartings. Para eso deberán estar acompañados por un adulto y se sugiere que se den solo dos vueltas para que todos los que deseen puedan tener un momento de recreación. El espacio fue planteado con una finalidad lúdica, pero también educativa para que los chicos aprendan a relacionarse y convivir.

Esta nueva iniciativa fue vabndalizada en sólo 7 días y por eso, por estos días, en el nosocomio hay una "batitristeza" porque estropear el esfuerzo de muchos colaboradores desinteresados.