Casero vs. Solari: el Indio repudió a Macri y Alfredo dijo que “vive de los pobres”

El cantante reapareció en una entrevista radial donde disparó contra el Gobierno, y el humorista le respondió por Twitter

| Publicado en Edición Impresa

El Indio Solari volvió a romper el silencio, mostrándose en una entrevista radial con algunas dificultades de habla producto de su mal del Parkinson, y avisando que ve difícil un regreso a los escenarios. Sin embargo, fueron otras las declaraciones que acapararon la atención ayer: el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fustigó a Macri tras firmar una carta de apoyo al Frente de Todos, y dijo que “si el Gobierno no se va, me voy yo”; y a su cruce salió un furioso Alfredo Casero con una catarata de tuits.

En diálogo con El Desatpe Radio, el Indio lanzó: “Cuando veo que se están muriendo los pendejos, de alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me tengo que ir yo. No soy ni la rata kirchnerista, ni la grieta ni nada. Vi una sociedad que vivía mejor. No tuve la suerte de ver presidentes respetables que puedan hablar a los foros internacionales sin leer y decir cosas que son la posta. Después apareció lo de los choreos y qué se yo. Creo que si todavía no la embocaron es que está muy difícil encontrarte algo”.

El indio Solari dice que se va si gana Macri...o se va el o me voy yo dice,comiendo quesito grana padano y johnnie Walker en la mesa de Barnes &Noble,NewYork.vos como un pelotudo juntas plata para pagarle las misas.otro rico que vive de los pobres. — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) 6 de agosto de 2019

El indio Solari es el arquetipo de yo arriba,vos paga y mira.aparte desde NY.encima grasa — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) 6 de agosto de 2019

Se le acabó el talento al indio Solari,desde que se le murió el mono titi que le escribía las letras que el bala.Personaje oscuro que ostenta el poder de estar del lado de los que tienen el palo. — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) 6 de agosto de 2019

“Cuando vos no aparecés en los Panamá Papers y aparece el Presidente decís: ‘¿Cómo es la cosa?’ Es raro. No me puedo ubicar”, siguió Solari, preocupado por “las elecciones, para ver cómo se dan, no solo por sospecha de fraude sino para ver cómo la gente vota”.

“Dejaron que Durán Barba disfrazara la mierda y están convencidos de que es un brownie”, tiró sobre el Gobierno. “Desencanto no me produce porque uno ya sabe lo que pasa”, agregó sobre la situación. “Creo que debería saber todo el mundo a esta altura. Alguien que me diga que no sabe a quién votar… ¿Qué querés que te diga? No te doy margen para nada. Te están re cagando el país y la gente piensa que los medios son neutros. No estamos gobernados por este gobierno en este momento; estamos gobernados por el FMI. El neoliberalismo quiere que la gente esté librada a su suerte, y a los industriales poderosos y financistas no les interesa un carajo. Los financistas son los piratas del mundo”.

Solari dijo luego que es “muy difícil” que vuelva a hacer un show tras Olavarría y teniendo en cuenta su enfermedad, aunque avisó que “yo también quiero seguir trabajando de alguna manera…”.

LA RESPUESTA

Pero a Casero no lo conmovieron estos anuncios de Solari: furioso con sus declaraciones antimacristas, arremetió en Twitter contra la voz de los Redondos.

“El Indio Solari dice que se va si gana Macri… ‘Se va él o me voy yo’, dice, comiendo quesito Grana Padano y Johnnie Walker en la mesa de Barnes & Noble, New York”, escribió el actor.

“Se le acabó el talento desde que se le murió el mono tití que le escribía las letras”, agregó además el músico y humorista en su red social, con más de un millón de seguidores, y calificó al cantante como un “personaje oscuro que ostenta el poder de estar del lado de los que tienen el palo. El Indio Solari es el arquitecto de ‘yo arriba’. ‘Vos pagá y mirá’. Aparte, desde New York. Encima, grasa”.

“Vos como un pelotudo juntás plata para pagarle las misas”, siguió, picante. Y cerró: “Otro rico que vive de los pobres”.

Lo curioso, que no tardó en aparecer en las respuestas 2.0 a la catarata de tuits de Casero (los fanáticos ricoteros son implacables), es que Casero se ríe de los viajes de Solari, pero él mismo dejó el país para vivir en España por la crisis. Aunque él dice que se fue porque no lo contratan debido a su perfil político.