Kicillof se mostró con Massa en Pilar en un encuentro con industriales 

Los candidatos a Gobernador y Diputado Nacional por el Frente de Todos participaron del “Encuentro sobre Políticas Públicas del Sector Industrial”

Los candidatos a Gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, y a Diputado Nacional, Sergio Massa, participaron en Pilar del “Encuentro sobre Políticas Públicas del Sector Industrial”.

De la actividad también participaron la candidata a diputada bonaerense, Malena Massa, el legislador nacional José Ignacio De Mendiguren y el candidato a intendente del peronismo, Federico Achával.

Consultado sobre las medidas que tomaría en caso de ser elegido, Kicillof analizó: "Cuando a una empresa le va mal porque no vende, entonces recurre al crédito para sobrevivir. Y las tasas de interés están imposibles. Hay que dar respuestas. Hay que usar el Banco Provincia, los instrumentos del Ministerio de Producción que han sido desactivados, la cuestión tarifaria también...".

Por último, el economista se sumó al reclamo por la emergencia alimentaria: "Hay un problema grave que vemos también en Pilar, donde los comedores desbordan de gente. Los vecinos están ayudando. Pero el sector medio, que siempre ha dado una mano, ahora se encuentra con problemas también para subsistir. Esto es una emergencia".

Durante la actividad, el ex ministro de Economía de Cristina cargó contra las políticas económicas de Mauricio Macri y criticó: “El actual Presidente, en la Apertura del Congreso no nombró nunca la palabra industria”. "No es que el país se hace inviable, simplemente se queda sin estructura industrial que es lo que le dio lugar a la famosa clase media argentina".

"Me lo dicen en términos no académicos: trabajo para pagar tarifas y no para expandirme. Esto es destrucción del capital productivo argentino", sostuvo Kicillof y agregó: “Acá siempre pasó lo mismo: tasas altas, salario y demanda bajas; tarifas en dólares y apertura de las importaciones. Milagro que siga en pie la industria".