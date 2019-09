Sol Pérez contó los detalles de su terrible noche de gala en los Martín Fierro de cable

La joven sufrió dos complicadas experiencias, además de las críticas por su vestido. Este martes hizo su descargo en un programa televisivo

Sol Pérez tuvo ayer una noche para el olvido en el marco de la entrega de los Martín Fierro de cable. Además de recibir duras críticas por su elección de vestuario, la modelo y panelista vivió dos momentos muy incómodos.

Respecto al look, lució un vestido verde muy vistoso inspirado en la influencer española Jessica Goicoechea. Esa "inspiración" fue motivo de acusaciones de plagio por parte de Mariano Caprarola, quien luego se disculpó.

El primer incidente sufrido por la rubia tuvo que ver con La Jaula de la Moda. El programa la mostró en un móvil junto al asesor de modas Fabián Medina Flores, quien le quiso arreglar el vestido y terminó exponiéndola ante las cámaras.

"Me lo tomé normal porque ya estoy acostumbrada a que me pasen cosas", dijo Sol en el programa Involucrados, donde esta mañana contó los pormenores vividos.

Pero lo peor le sucedió después, cuando fue protagonista de un hecho malicioso. "En la quinta tanda me levanto para ir a hacer las notas y una de las productoras que estaba al lado mío me dice 'Sol no te muevas porque tenés una remolacha en el asiento y te manchó todo el vestido'", relató.

Y siguió: "Fue tremendo... parecía como si me hubiese venido... Dije 'qué mala suerte que tengo si yo no como remolacha'. ¡¡No lo podía creer!!".

Finalmente, conmocionada, expresó: "Le saqué las manchas de afuera como pude. Me quería morir. Dije '¿cómo me voy de acá sin que nadie diga que me vino y soy una sucia?".