El detenido por chocar a los inspectores podría recibir una condena de 25 años de prisión

Inicialmente se le imputó el delito de homicidio culposo, pero la jueza cambió la carátula a homicidio con dolo eventual

El periodista Eugenio Veppo, detenido por atropellar y matar ayer a una inspectora de tránsito y herir a otro en el barrio porteño de Palermo, admitió ante la Justicia que impactó contra “algo” pero que no detuvo su marcha por “los nervios” que le provocó la situación, tras lo cual quedó imputado de un delito más grave que prevé una pena de hasta 25 años de prisión.

Fuentes judiciales indicaron que Veppo (31) fue indagado ayer durante tres horas por la jueza Yamile Bernán, ante quien dijo haber atropellado “algo” pero que entró en un “estado de shock” y recién detuvo su marcha frente al Hospital Fernández, donde dejó estacionado el vehículo.

El abogado del acusado, José Luis Ferrari, explicó que si bien Veppo llegó a contestar alguna pregunta en la indagatoria, luego se solicitó la suspensión de la audiencia “porque la jueza agravó la acusación a homicidio simple con dolo eventual, lo que cambia totalmente la estrategia de trabajo”.

En principio existía una acusación inicial sobre Veppo de “homicidio culposo”, sin intención y que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años de prisión, y ahora se lo acusó de un homicidio con dolo eventual. Esto es, que debió representarse que ponía en peligro la seguridad de terceros pero siguió.

“Venía conduciendo el auto y no tenía visibilidad cuando me abro del auto que tenía adelante y de costado sentí un poco el impacto pero seguí manejando de los nervios, aunque no sabía hacia dónde manejaba”, dijo Veppo ante la jueza.

“Luego entré en un estado de shock porque había chocado con ‘algo’ y me bajé del auto frente al Hospital Fernández. Cuando freno no estaba en mis posibilidades para manejar”, indicó el acusado, quien detalló que al momento del accidente estaba acompañado por un amigo y una amiga de éste. Dijo que su amigo alcanzó a decir “chocamos” mientras que la mujer no había “visto nada”.

Cuando le preguntaron si no quiso parar para chequear que era ese “algo” con lo que había chocado, el acusado se quedó callado y su abogado defensor pidió la suspensión de la audiencia e indicó que Veppo no iba a seguir declarando ni iba a responder preguntas.

Fuentes de la causa indicaron que el periodista realizó una “probation” -suspensión de juicio a prueba- de 2014 cuando chocó con un policía. También registra una causa de 2018 por atentado y resistencia a la autoridad. Fue aprehendido ayer como acusado de haber provocado la muerte de Cinthia Choque (28) y graves heridas a Santiago Sciciliano (30), quien está en terapia intensiva y con “pronóstico reservado”.