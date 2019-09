Florencia Peña sorprendió a Marcelo Tinelli con un sorpresivo reclamo

El conductor quiso tomárselo con humor, aunque se lo notó algo molesto

Marcelo Tinelli quedó totalmente sorprendido este miércoles por la noche cuando Florencia Peña se despachó con un duro reclamo durante la emisión de "ShowMatch". Aunque él quiso tomárselo con humor, se lo notó algo molesto ante el planteo de la integrante del jurado del Bailando.

En detalle, todo comenzó cuando Tinelli estaba en la pista junto a Flor Vigna y Facu Mazzei. A Florencia le tocaba emitir su voyo y para presentarla el conductor dijo: "La señora Florencia Peña, que está haciendo una obra espectacular, increíble (en referencia a "Cabaret", que protagoniza en el teatro Liceo)".

La actriz se rió irónicamente y Marcelo le preguntó: "¿Se puso celosa porque fui ayer al teatro Cervantes?". Y ella se sinceró: "Sí, me puse celosa porque veo fotos tuyas todo el tiempo yendo a muchos teatros y poniendo: 'Qué extraordinaria fulanita, qué extraordinaria menganita...".

"Me clavaste las tres veces que me dijiste que ibas a venir", dijo Peña siguiendo con su reclamo. Y añadió: "Se lo quiero contar a la gente. ¿Lo puedo contar?".

Marcelo, en tanto, incómodo respondió: "Sí, claro. Ya lo está contando. Ya no hay freno. ¿Qué hago, corto el micrófono?".

Lejos de intimidarse, la actriz reveló: "A mí, me decías: 'No llego, un asado, no se qué, no se qué, y yo veo fotos constantemente de ustedes en otras obras".

Marcelo entonces, más conciliador, le dijo: "Tiene razón. Cuando tiene razón, tiene razón. Solamente le pido que acepte mi pedido de disculpas". "Lo acepto, lo acepto, ¿cómo no lo voy a aceptar?", le respondió Peña.

Marcelo fue quien cerró la discusión: "Y prometo ir a verla el otro fin de semana. Lo que pasa es que mi mujer es amiga de Vale Lois (actriz de "La vida extraordinaria") y fuimos a ver a esa gran actriz en el Cervantes ". Y ante otro reclamo de la actriz, recalcó: "Usted también, usted es una grosa. No estoy comparando".