Matan a Rubio, el perro del pueblo, y el Concejo declara "persona no grata" al asesino

El Concejo Deliberante del Partido de La Costa dio un ejemplo en torno al maltrato animal. Los concejales aprobaron por unanimidad declarar persona no grata a un vecino de Mar del Tuyú que mató a un perro. Pero no era cualquier perro: Rubio, el can del pueblo, era muy querido.

Es por eso que Adrián Guillermo Rodríguez, quien maltrató al animal hasta quitarle la vida, ya recibió una dura condena social que fue acompañada por esta decisión de los ediles.

En su resolución, cuyo proyecto fue presentado por el oficialista Marcelo Pavka, el Concejo escribió: “Repudiamos el accionar criminal y declaramos persona no grata a Rodríguez, autor del execrable hecho. Acompañamos a la Justicia, para que aplique todos los elementos legales que estén a su alcance”.

Lo cierto es que el caso tomó una enorme repercusión nacional y generó la bronca de miles de personas por la crueldad con la que Rodríguez ató al animal de su camioneta y lo arrastró durante dos kilómetros. Tal fue el escándalo que se generó que hasta el actor Facundo Arana levantó la bandera del escrache.

La iniciativa fue apoyada por organizaciones proteccionistas del distrito costeño que reclamaron Justicia por la muerte de Rubio. Además aprovecharon para pedir que activen los escuadrones policiales especiales para controlar el maltrato animal. Este hecho también terminó en la Justicia y la denuncia recayó en los Tribunales de Dolores.

El caso que causó conmoción

A partir de un video que se viralizó en las redes sociales, en el cual se ve cómo quedó el perro, la bronca y la impotencia de los vecinos de la zona hicieron que se autoconvocaran para manifestarse en la puerta de la Fiscalía y reclamar sanciones contra el asesino. Es que Rubio, a raíz de los golpes, sufrió fractura de tórax y piernas, por lo que quedó tirado en la banquina. Lo que sumó más indignó entre los pobladores fue que Rodríguez escapó.

Rubio era un perro comunitario que fue adoptado por los trabajadores de la estación de servicio Axion, de Calle 58 y la Ruta Provincial 11, en Mar del Tuyú. Allí vivía por lo que todos se encargaban de cuidarlo y darle de comer.

Incluso se hizo una petición online dirigida a fiscalías locales y funcionarios del Partido de La Costa. Así los vecinos de Mar del Tuyú juntaron firmas para pedir justicia por Rubio y hacer oír sus reclamos.

