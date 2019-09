Trabajadores del ex Zoo retomaron las protestas y cortan el acceso al Bosque por 1 y 52

Los trabajadores del Bioparque de La Plata retomaron este lunes las medidas de protestas iniciadas la semana pasada, que incluyen un corte al tránsito en el acceso al Bosque por 1 y 52.

Los empleados que dependen del municipio piden "salarios dignos, bono, pases a planta, condiciones dignas de trabajo y ropa de trabajo", entre otros cosas.

Además denuncian que el ex Zoológico "se está quedando sin alimento por el atraso en el pago a los proveedores", como así también exigen diálogo con los trabajadores "para saber el destino real de los animales trasladados y qué futuro tendrá el Bioparque".

Los manifestantes aseguran que "no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes, y a eso se le suma el reclamo particular de los proveedores porque hay fardos para dos días, al que entrega el pasto verde no se le está pagando y todos ellos también viven de ese ingreso".

También se quejaron porque "hace tiempo no llega ropa de trabajo y el futuro es incierto. Hay animales que se van a santuarios pero no te dicen nada más".

En tanto, plantean que el Bioparque "e puede reabrir y dar educación. Ya no es más un zoológico con animales, es para enseñar educación ambiental".

Los manifestantes advirtieron que proseguirán con las movilizaciones callejas hasta tanto haya una respuesta a sus demandas por parte de las autoridades comunales.