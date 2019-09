La amenaza a Schiaretti: "No me mientas, porque voy a ser el primero que te meta un tiro en la frente"

Se lo dijo un vecino de Alta Gracia, al parecer en estado de ebriedad, después de un acto en esa localidad

Un vecino de Alta Gracia increpó cara a cara al gobernador Juan Schiaretti, luego de la visita del mandatario a una planta potabilizadora de esa localidad cordobesa.

Según consignó la prensa local, el hombre que cuestionó a Schiaretti se habría encontrado en "estado de ebriedad" y entabló una charla cuando el gobernador estaba arriba de la camioneta que lo trasladaba. En esa conversación a la que accedió el gobernador, tal como se ve en imágenes de un video, el hombre le dijo: "No me mientas, porque voy a ser el primero que te meta un tiro en la frente".

Schiaretti había pedido a su seguridad que le permita al vecino expresarse, aunque luego de estos dichos el hombre quedó detenido por la policía.

Ante la consulta a fuentes policiales sobre la situación del ciudadano, desde la fuerza no brindaron detalles al respecto.

El intendente de Alta Gracia, Facundo Torres, quien estaba presente, comentó a la prensa que el hombre se acercó a la camioneta y Schiaretti bajó la ventanilla cuando le quiso hablar.

"Cuando llegamos a la camioneta se acercó un hombre totalmente borracho, me di cuenta. Empezó a hablar con alguien de Ceremonial y le tocó la ventana a Juan, que siempre la baja respetuoso", contó, y agregó: "Siempre fuera de sus cabales, empezó hablando contra (Mauricio) Macri y después le dijo que había muchos pobres".

Luego de las palabras del hombre, Schiaretti le contestó "no, no me amenaces", dijo Torres, quien le restó importancia al suceso al decir que se trató de "una cosa menor" y que el hombre estaba "totalmente fuera de sus cabales".