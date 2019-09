Para Caniggia los dichos de Nannis son una "falsa acusación por intereses personales"

El ex futbolista rompió el silencio con un mensaje de voz en el que respondió a las acusaciones de engaño y maltratos de la mediática



Claudio Caniggia, que mantuvo el silencio durante la semana pasada, se refirió en las últimas horas a las declaraciones que días atrás ofreció Mariana Nannis en el programa de Susana Giménez, donde lo acusó de engaños y maltratos.

Desde Brasil, el ex futbolista envió un audio con sus declaraciones a la prensa. En ese marco, dijo: "No le pegué ni a ella ni a ninguna mujer. Me parece una barbaridad, un acto cobarde que un tipo le pegue a una mina".

Y siguió: "Dije la verdad. Así como digo siempre que no soy ningún santo, no soy María Teresa de Calcuta, es una locura lo que he estado escuchandp estos días en varios programas".

Cannigia remarcó que él es "el primero que condena este tipo de conductas". En ese sentido, indicó: "Que un tipo le pegue a una mina me parece una barbaridad. Me parece legítimo condenarlo, sea quien sea".

En cuanto a las motivaciones de Mariana Nannis, aseguró: "Esto es una falsa acusación por intereses personales que son de otro tipo".

Y cerró: "No soy ese monstruo del que me acusan. Yo estoy bien, contenido, tranquilo. Me duele mucho por los pibes, que están en el medio, sufriendo. Que sepan que yo los amo y que voy a estar siempre presente para cada cosa que necesiten".