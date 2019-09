Lagarde dijo que "sin el FMI, la situación de la Argentina sería mucho peor"

La ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmó que "la crisis de la Argentina sería mucho peor" si el organismo no hubiera asistido al país con su programa de crédito, al tiempo que pronosticó que "esto no está terminado".



En declaraciones que reproducen distintos medios nacionales e internacionales, Lagarde se preguntó: "¿qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? Si no hubiéramos hecho nada? Creo que hubiera sido mucho peor. Para mí no hay dudas al respecto", señaló.



La ex funcionaria del FMI y que asumirá en noviembre la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), lamentó que "el inmenso crédito no hubiera podido sofocar la inflación del país".



"Cuando Argentina tocó a nuestra puerta estaba en una situación particularmente difícil. Tendemos a olvidarnos de eso porque todo el mundo se centra en Argentina hoy", dijo.



Lagarde afirmó que "nadie estaba preparado para dar financiamiento a ese país. Yo fui por ahí, toqué a muchas puertas de muchos países, muchas palabras amables y apoyos gentiles, pero ninguna financiación".



Para la ex funcionaria del FMI, "había pocas posibilidades" de éxito, pero en eso consiste el trabajo de la entidad".



De todas formas, Lagarde arriesgó y aunque reconoció que "la situación es difícil, esto no está terminado".