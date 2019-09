Otra jornada de descontrol vial en diagonal 74 camino a Punta Lara

Vecinos se comunicaron a través del Whatsapp del diario El Día para reiterar sus reclamos y pedir más controles en ese trayecto. El domingo pasado la situación fue similar



En el marco de una jornada a pleno sol, ideal para estar al aire libre, la zona de diagonal 74 camino a Punta Lara volvió a sufrir el descontrol vial con autos avanzando por las banquinas o descansando en las ramblas, y un embotellamiento de vehículos que hacía el tránsito muy dificultoso y lento.

En ese sentido, Gisela dijo este domingo a través del Whatsapp de diario El Día: "Es un infierno. No alcanzan las fotos para mostrar la magnitud del problema. No damos más". Fernanda, en tanto, sumó: "Se hace imposible circular. No hay códigos de educación vial ni controles de ningún tipo. Es un peligro".

La semana pasada la situación fue muy similar, según denunciaron los vecinos, por lo cual su pedido se repite. Con preocupación manifestaron la necesidad de más controles y medidas para evitar que ocurra una tragedia.

Consultado por este medio, el subsecretario de Tránsito de Ensenada, Marcos Omentari, había reconocido en ese momento que hubo congestión vial y que el problema de fondo es que "por una cuestión operativa los inspectores no siempre pueden controlar esas situaciones, los conductores tienen que tomar conciencia y respetar las leyes de tránsito”.

También se destacó que la obra de asfaltado que se realiza en la calle 11, alternativa a la avenida Almirante Brown, entorpece y recarga el tránsito. El funcionario dijo que se colocaron carteles que informan acerca de los desvíos, pero agregó que no se respetan las velocidades máximas y que se constató que, en algunos casos, los propios vecinos son los que corren los guarda raids.

“Continuaremos con la policía haciendo operativos y charlas de concientización porque muchos tienen la costumbre de estacionar y quedarse muy pegados al camino y eso es un riesgo, más aún cuando hay autos que se conducen por esos espacios”, sostuvo.