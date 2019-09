“Estamos disfrutando mucho todo este proceso porque es único e irrepetible”

El ex La Plata RC Esteban Meneses está en Japón con la Celeste y hasta se dio tiempo para hablar del descenso canario en la URBA

| Publicado en Edición Impresa

JAPÓN

Env. Especial

Por RODRIGO CHAGARAY

rchagaray@eldia.com

Además de la selección argentina, hay varios platenses que son parte del torneo más importante de la ovala a nivel mundial; uno d ellos es el Head Coach de la selección uruguaya Esteban Meneses. El “Mono” que es como lo conocen todos, es parte de un proceso que lleva varios años y que terminó con la Celeste metida en el grupo D del Mundial de Japón.

Uruguay comparte un grupo durísimo junto a Gales, Australia, Fiji y Georgia y en el comienzo de la charla, el entrenador nacido en nuestra ciudad dijo esto: “Veo todo muy bien, se viene cumpliendo todo de acuerdo lo que se planificó desde el mes de Julio, obviamente hablando de lo que respecta al Mundial. La parte física fue la primera y después fuimos mechando la parte de juego con tres amistosos ante Sudamérica XV, Brasil y Argentina XV, dónde la verdad nos llevaron a un nivel muy alto de exigencia. Igual o superior al que encontraremos acá, por eso la adaptación en encentro de entrenamiento de Itakami fue de menos a más y estamos conformes como se ha dado todo. Estamos con muchas ganas de arrancar nuestro mundial”.

A lo que añadió: “Tenemos muchas expectativas en el torneo para demostrar lo que Uruguay ha crecido para poder tener más competencia en el futuro, hay que jugar los partidos perfectos desde lo táctico y jugar a lo que le conviene al equipo. Sabemos que tenemos dos partidos imposibles con Gales y con Australia, pero con Fiji y Georgia, iremos por la victoria”.

No la tendrá fácil Uruguay en Japón, pero Meneses es optimista: “Llegamos en buen nivel al campeonato y tenemos muchas ganas de tener un buen torneo, ¿Los equipos que enfrentaremos? Si, cómo no: Fiji es algo en ataque y otra cosa en defensa, pero te repito Uruguay tiene que jugar ordenado. Georgia es muy fuerte en el juego de forwards y tendremos que respetar nuestro plan. Australia y Gales son potencias, ahí tendremos que aprender todo lo que podamos y no titubear, salir a atacar lo que se pueda y ser protagonistas”, analizó Meneses respecto a los equipos que enfrentará en las distintas sedes que los tendrá recorriendo estas ciudades: Kamaishi, Kanagawa, Oita y Kumamoto.

El DT que tiene el ADN canario de Gonnet en la sangre, además analizó: “A nivel personal y a nivel grupal, estamos disfrutando de algo único e irrepetible. No queda otra que exigirse para estar a la altura de las circunstancias, pero sin dejar de disfrutar cada momento lo que estamos haciendo porque, te vuelvo a repetir que esta de estar en un Mundial y en Japón, es una oportunidad única y la exigencia tiene que ser extrema”.

EL DESCENSO DE LA PLATA RUGBY

La pérdida de categoría del club de Gonnet obviamente no pasó de largo para el entrenador de la selección uruguaya; Meneses fue campeón como jugador con la camiseta amarilla en la máxima estrella que posee La Plata: el campeonato de 1995, además fue entrenador varias temporadas del conjunto canario y llegó a etapas finales de la URBA en varias ocasiones. Es “su” club y dijo esto: “El descenso del club me provoca dolor y es algo que no le gusta a nadie; que la situación termine como terminó golpea a los entrenadores, a los jugadores y a todos los que hacen el club día a día; realmente que el final sea una pérdida de categoría, claramente no es algo bueno y genera una situación de impotencia muy grande porque uno está lejos del club para poder dar una mano en lo que sea. Pero también de todo esto siempre hay una enseñanza, todo en la vida es una oportunidad para mejorar y revisar que se hizo bien, que se hizo mal; más que nada para que esto no vuelva a suceder”.

Y agregó: “El club tiene una capacidad enorme en todas sus estructuras, tenemos todo para estar en el Top 12 siempre, ahora no queda otra que encolumnarse todos juntos como el club que somos par que no vuelva a suceder. Somos caces de hacerlo”, finalizó Esteban Meneses desde Japón donde está cumpliendo uno de sus grandes sueños: ser parte de un Mundial.